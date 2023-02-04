「太厉害了～」人气HIPHOP厂牌AOMG於2/3逾三小时演出轰袭九展！

在场的你们，当晚一定是Happy Friday！

韩国首屈一指的嘻哈饶舌厂牌AOMG由今年1月起展开世巡 [FOLLOW THE MOVEMENT]，香港演出2月3日已於九展Star Hall顺利举行。是次世巡主要由SIMON DOMINIC领军LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM，而亚洲城市演出的特别嘉宾则为WOO，六位成员接连献唱约3.5小时，全晚气氛持续高涨！

演出约晚上7时开始，先由特别嘉宾WOO以《R.I.P.》揭开序幕，其后亦带来《Pop It》、《Devil》及《Me》等多首歌曲，瞬间炒热气氛！然后则由LEEHI以动人骚灵歌声大唱《Only》，全场亦有伴随哼唱副歌。



此外，LEEHI更献唱了《Breathe》、《Rose》等在她加入AOMG前所推出的人气金曲，让乐迷大饱耳福！



之后，LOCO大唱《MBTI》、《Don’t》及《Somebody!》等热选歌曲，与观众打招呼时又分享了他们在香港品尝了北京填鸭等的美食，其后在演唱《No Manners》时更脱掉上衣和以水樽洒水，大派福利让粉丝尖叫声不断！



紧接出场的Gray亦延续气氛献唱人气歌曲《TMI》、《Make Love》及《Late Night》等，又再次邀请全场观众打开手机电筒，其间有台下粉丝误会Gray亦要脱衣的时候他更幽默回应「I got nothing to show you guys」，又感谢香港粉丝的热情，更用广东话赞大家「大颠」！



YUGYEOM则带来《Take You Down》、《All Your Fault》及《Love The Way》等歌曲，又与伴舞们尬舞大展舞技。介绍完是次巡演的伴舞团队后他再献唱《Ponytail》，再次把气氛推高！



当然，压轴出场的正是AOMG的大哥SIMON DOMINIC，他以《DAX4》一曲登场，低沉迷人的rap尽显压台感！SIMON DOMINIC接连单独演唱《Room Type》、《POSE!》及《ya ain’t gang》等后，亦有分别邀请WOO、LOCO及GRAY作合唱舞台。



而巡演的最后部份全为合唱演出，打头阵的是全男班五人舞台《119 Remix》，然后则为不同组合的三人小组舞台，陆续演唱《Upside Down》、《TTFU》、《Party For The Night》、《On Air》及《We Are》，透过六人的演出完全能感受到AOMG这个大家庭内成员们之间的默契！最后他们还跟全场观众大合照留念，然后以《Who You?》为整晚演出作结。



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