這部2年前你有追過嗎？南宮珉舊劇《日與夜》在Netflix逆襲，熱心觀眾提示：熬過前2集就好

韓劇巨頭之一的南宮珉，他的舊劇《日與夜》在Netflix上逆襲。

據1月30日FlixPatrol（OTT數據排名）統計顯示，韓劇《日與夜》在TV SHOW類勇奪第一，這部劇在2020年11月-2021年1月播出，已經是2年前的老劇了，由南宮珉、雪炫、 李清娥等人攜手主演，一場毫無來由的集體殘殺事件揭開序幕，倖存者留下難解的謎語之後，時間一晃推進到廿多年後的現在。



南宮珉扮演的是男一號「都正宇」，首爾地方警察廳特搜組組長，是個外表粗狂、不修邊幅，實則心思細膩、聰明絕頂的警界能人，身為28年前「白夜村集體死亡案倖存者」的他，成人之後逐漸揭開了秘密。



不過《日與夜》在韓國開播當時，反響很一般，首播收視率僅為4.5%，遠不及同期播出的《The Penthouse》，後來收視率更是一度跌到4%以下。 第一集播出後不少觀眾上網吐槽剪輯手法混亂，敘事節奏更是七零八亂，實在太爛，忍不住「一集棄」。 但仍有不少觀眾相信「視帝」南宮珉挑劇的眼光，忍過前兩集敘事性鋪墊之後，劇情飛速展開，原來這是一個以暴制暴的爽劇故事，加害者和受害者並不能單純地以善惡區分，又有警察與財閥勾結等刺激觀眾好奇心的元素，之後的收視率穩定攀升。



懸疑刑偵題材一直都是韓劇中的精品，《信號》、《隧道》、《窺探》等備受韓劇迷的喜愛，這次2年前播出的《日與夜》登上Netflix TV SHOW第一名，也昭示著越來越多的人喜歡上了韓劇。

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