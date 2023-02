BTS柾國深夜無預警開播創千萬觀看紀錄！炸雞吃播讓店家大爆紅，衝上外送app搜尋冠軍

炸雞真的很誘人呀!

在日前防彈少年團BTS成員柾國無預警開了直播,久違和粉絲互動!許久未見的他,這次在家開播,穿著T恤和寵物狗打鬧,展現自己居家可愛的一面,也和粉絲暢聊近期生活,頭髮也顯得更長了些。



深夜無預警開播的柾國,直接大膽撩粉!一位粉絲說「跟我約會吧歐巴」,柾國竟然超酷的回「OK約會吧」,有粉絲則問「能跟我結婚嗎ㅋㅋ」,柾國也超撩的說「有信心嗎?我可不是好搞定的男人」讓大家大半夜心臟受不住!興致滿滿的他還開嗓唱了Sam Smith的《Unholy》!



柾國還在直播中大吃炸雞,一邊看Netflix,曝光自己私下的真實模樣,讓大家肚子也餓了!柾國還說「雖然飽了但還想再吃」,沒想到在直播結束後,該炸雞品牌「ㅋㅋㅋ」竟然衝上外送搜尋榜冠軍,大半夜勾起大家的食慾!



yoongi :if i had a child like jungkook, I’d feel full just by watching him eat



Baby Jungkook eats chicken very deliciously pic.twitter.com/RyJVZKYAiL