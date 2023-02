BTS柾国深夜无预警开播创千万观看纪录！炸鸡吃播让店家大爆红，冲上外送app搜寻冠军

炸鸡真的很诱人呀!

在日前防弹少年团BTS成员柾国无预警开了直播,久违和粉丝互动!许久未见的他,这次在家开播,穿著T恤和宠物狗打闹,展现自己居家可爱的一面,也和粉丝畅聊近期生活,头发也显得更长了些。



深夜无预警开播的柾国,直接大胆撩粉!一位粉丝说「跟我约会吧欧巴」,柾国竟然超酷的回「OK约会吧」,有粉丝则问「能跟我结婚吗ㅋㅋ」,柾国也超撩的说「有信心吗?我可不是好搞定的男人」让大家大半夜心脏受不住!兴致满满的他还开嗓唱了Sam Smith的《Unholy》!



柾国还在直播中大吃炸鸡,一边看Netflix,曝光自己私下的真实模样,让大家肚子也饿了!柾国还说「虽然饱了但还想再吃」,没想到在直播结束后,该炸鸡品牌「ㅋㅋㅋ」竟然冲上外送搜寻榜冠军,大半夜勾起大家的食欲!



yoongi :if i had a child like jungkook, I’d feel full just by watching him eat



Baby Jungkook eats chicken very deliciously pic.twitter.com/RyJVZKYAiL