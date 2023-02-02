SM CEO曬與Lucas黃旭熙的合照！曾因私生活爭議而中斷活動，韓網友：「要回歸了？真的要完蛋了」

1日，SM娛樂公司CEO李成秀上傳與在 NCT、WayV 和 SuperM 中活動的香港籍成員 Lucas（黃旭熙）的合照。

隨後， Lucas 也在自己的 IG 上傳一段練習室影片，立即在韓國論壇引發熱烈討論。韓網友：「原來還在韓國啊」、「成洙你怎麼了... 別那樣...」、「如果讓他復出的話，一定會失敗」、「看來 SuperM 要回歸了」、「這可是伏地魔級別的，SM不能提及的那個人」、「瘋了嗎 拜託 滾吧」、「活動與否無所謂，但不要以 NCT 回歸」、「希望是決定退出後拍的照片」等等。

Lucas 在2020年因私生活爭議中斷活動，當時主張是 Lucas 前女友的A某通過網路社區和 SNS 揭露 Lucas 的私生活，A某表示 Lucas 同時與韓國、中國女性粉絲交往，還PO出消費記錄，表示交往期間的一切費用、名牌禮物都是她承擔，並公開與 Lucas 的語音檔案和照片等作爲證據。



（延伸閱讀：：Lucas黃旭熙前女友追加爆料：「來月經都堅持要、在香港曾受黑道賞識、男方去按摩時初嚐禁果」）

爭議發生後，SM娛樂發表官方立場：「旗下藝人 Lucas 的私生活讓大家擔心了，對不起。對於藝人管理上存在不足的部分，我們深感責任重大。」而 Lucas 也公開親筆道歉信向所有感到失望的人道歉，並表示會深刻的自我反省。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞