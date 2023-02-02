SM CEO晒与Lucas黄旭熙的合照！曾因私生活争议而中断活动，韩网友：「要回归了？真的要完蛋了」

1日，SM娱乐公司CEO李成秀上传与在 NCT、WayV 和 SuperM 中活动的香港籍成员 Lucas（黄旭熙）的合照。

随后， Lucas 也在自己的 IG 上传一段练习室影片，立即在韩国论坛引发热烈讨论。韩网友：「原来还在韩国啊」、「成洙你怎么了... 别那样...」、「如果让他复出的话，一定会失败」、「看来 SuperM 要回归了」、「这可是伏地魔级别的，SM不能提及的那个人」、「疯了吗 拜托 滚吧」、「活动与否无所谓，但不要以 NCT 回归」、「希望是决定退出后拍的照片」等等。

Lucas 在2020年因私生活争议中断活动，当时主张是 Lucas 前女友的A某通过网路社区和 SNS 揭露 Lucas 的私生活，A某表示 Lucas 同时与韩国、中国女性粉丝交往，还PO出消费记录，表示交往期间的一切费用、名牌礼物都是她承担，并公开与 Lucas 的语音档案和照片等作爲证据。



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争议发生后，SM娱乐发表官方立场：「旗下艺人 Lucas 的私生活让大家担心了，对不起。对於艺人管理上存在不足的部分，我们深感责任重大。」而 Lucas 也公开亲笔道歉信向所有感到失望的人道歉，并表示会深刻的自我反省。

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