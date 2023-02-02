畫風太清奇了！SJ圭賢自曝緋聞：我和嚴基俊還沒分手哦～XD

哈哈哈哈哈，Super Junior忙內圭賢和這位男明星的緋聞是他無法跨過去的坎！

早在幾年前就有小道消息稱，愛豆A某和音樂劇演員B某因為合作作品而相愛了，當時有傳當事人是SJ圭賢和嚴基俊。 後來謠言越傳越烈，圭賢為此在錄製綜藝節目時特意澄清了此事，連他本人都覺簡直太搞笑了。 圭賢在認可傳聞荒誕的同時還故意稱呼嚴基俊為「親愛的」。



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SJ圭賢談及「緋聞對象」！「看到消息覺得非常好笑 還當面稱對方『親愛的』」

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事情過去了好些年，舊事又一次被提及，這次讓圭賢回憶舊事的是SJ的哥哥們。 熟悉弟弟一切黑歷史的銀赫先發言稱「澄清那件事也很搞笑」，表現出了對荒唐緋聞的無語。 圭賢說道：「當時基俊大哥還發短訊問我'聽說我和你在交往？ '，我回復了一句'對，親愛的'，當時被他臭駡了一頓。 」 一旁地利特故意問道：「那麼你們分手了嗎？ 」圭賢立即回答：「沒沒沒，當然沒有。 」非常強烈地否認了哥哥的說法，「現在還維持著非常好的關係，我生日的時候他還送了一張10萬塊的商品券。 」



對於圭賢和嚴基俊的相處方式，SJ的成員們也感到驚歎，最後神童以「你倆就是在交往」一錘敲定他們的關係。

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