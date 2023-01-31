宋仲基未婚妻Katy早育有兩子？韓前記者替其澄清，且爆料兩人其實「交往3年」

宋仲基在去年演出《財閥家的小兒子》後不久便爆出新戀情，隨之而來就是一連串關於英國女友的身分背景被起底，包括她叫Katy Louise Saunders，曾是演員，甚至還已育有兩子……等等。

*前情提要：‎宋仲基女友Katy Saunders被挖「有10歲女兒」，10年來挺孕肚、帶孩子照片都被翻出

昨日（30日）宋仲基宣布與Katy再婚且當爸‎，晚間卻有最新爆料，出自韓國娛樂記者出身的知名YouTuber李鎮浩，李鎮浩以「宋仲基再婚！準新郎沒能說出口的祕密」為標題吸引觀眾，從自己所知的消息指正關於宋仲基與未婚妻Katy的所有傳言。

先前有傳聞Katy已有10歲大的女兒，甚至還有一個二兒子，韓網友與韓媒挖出Katy與一個小女孩許多親暱照片，以及她挺著大肚子疑似懷孕的照片佐證。不過，李鎮浩澄清小女孩是Katy好友的女兒，而Katy傳出懷孕的2011年到2012年之間，公開的所有照片看起來肚子是忽大忽小的不像懷孕。



接著，李鎮浩透露宋仲基與Katy不只是外界所傳只交往了1年，而是3年才對。李鎮浩稱去年12月底宋仲基在被爆戀情後，就主動在聚餐上向《路奇莞》演員與工作人員介紹女友，拿手機秀女友照片表明已交往3年。李鎮浩也說Katy早在去年春天就定居韓國，兩人不可能只交往1年。



▼李鎮浩談宋仲基與Katy影片



雖然李鎮浩像是替宋仲基與Katy澄清兩人不是閃婚，而是認識了滿久的時間，但「3年」這個時間點有些尷尬，不禁讓許多網友聯想「宋仲基與宋慧喬離婚也是3年」，有網友諷刺的留言：「立墜愛不代表就是指交往到結婚很迅速，剛離婚就墜入愛河也是。」「離婚好像也有3年半了，交往3年的話……原來宋仲基是情聖ㅋㅋ」（按：宋仲基與宋慧喬2019年6月27日離婚）

另外也有網友提到《朝鮮日報》報導過外國媒體採訪過Katy，Katy當時就大方表明自己是單親媽媽育有一女一子，讓「Katy到底有沒有過孩子」這件事又陷入羅生門（‎《朝鮮日報》原文報導在此‎）。

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