宋仲基未婚妻Katy早育有两子？韩前记者替其澄清，且爆料两人其实「交往3年」

宋仲基在去年演出《财阀家的小儿子》后不久便爆出新恋情，随之而来就是一连串关於英国女友的身分背景被起底，包括她叫Katy Louise Saunders，曾是演员，甚至还已育有两子……等等。

*前情提要：‎宋仲基女友Katy Saunders被挖「有10岁女儿」，10年来挺孕肚、带孩子照片都被翻出

昨日（30日）宋仲基宣布与Katy再婚且当爸‎，晚间却有最新爆料，出自韩国娱乐记者出身的知名YouTuber李镇浩，李镇浩以「宋仲基再婚！准新郎没能说出口的秘密」为标题吸引观众，从自己所知的消息指正关於宋仲基与未婚妻Katy的所有传言。

先前有传闻Katy已有10岁大的女儿，甚至还有一个二儿子，韩网友与韩媒挖出Katy与一个小女孩许多亲昵照片，以及她挺著大肚子疑似怀孕的照片佐证。不过，李镇浩澄清小女孩是Katy好友的女儿，而Katy传出怀孕的2011年到2012年之间，公开的所有照片看起来肚子是忽大忽小的不像怀孕。



接著，李镇浩透露宋仲基与Katy不只是外界所传只交往了1年，而是3年才对。李镇浩称去年12月底宋仲基在被爆恋情后，就主动在聚餐上向《路奇莞》演员与工作人员介绍女友，拿手机秀女友照片表明已交往3年。李镇浩也说Katy早在去年春天就定居韩国，两人只交往1年不太可能。



▼李镇浩谈宋仲基与Katy影片



虽然李镇浩像是替宋仲基与Katy澄清两人不是闪婚，而是认识了满久的时间，但「3年」这个时间点有些尴尬，不禁让许多网友联想「宋仲基与宋慧乔离婚也是3年」，有网友讽刺的留言：「立坠爱不代表就是指交往到结婚很迅速，刚离婚就坠入爱河也是。」「离婚好像也有3年半了，交往3年的话……原来宋仲基是情圣ㅋㅋ」

另外也有网友提到《朝鲜日报》报导过外国媒体采访过Katy，Katy当时就大方表明自己是单亲妈妈育有一女一子，让「Katy到底有没有过孩子」这件事又陷入罗生门（‎《朝鲜日报》原文报导在此‎）。

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