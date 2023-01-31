《黑暗榮耀》第二季的伏筆！主動關心同珢，像「三神奶奶」般存在的「房東奶奶」真實身份讓人好奇！

由宋慧喬、李到晛、林智妍主演的《黑暗榮耀》講述校園暴力受害者精心佈局的復仇故事，共分成兩季，第一季8集播完後還留下不少劇情伏筆，讓觀眾們都期待第二季的到來。

劇中，文同珢（宋慧喬 飾）的房東奶奶（孫淑 飾）除了是文同珢的房東，也是朱如炡（李到晛 飾）的房東，真實身份讓人好奇。



第1集中，房東奶奶對第一次來到家裡的文同珢說：「妳終於來了！我等妳好久！」就像是金銀淑編劇《鬼怪》中的三神奶奶登場一樣。房東奶奶用對著天空吹奏喇叭的「惡魔的號角」代替對著地面吹奏喇叭的「天使的號角」作為禮物歡迎她。「惡魔的號角」因姿態傲慢而得名，且只有在夜晚才會發出香氣，似乎在爲文同珢的復仇吹響號角。



此外，房東奶奶更用低價把房子陸續租給文同珢和朱如炡，一邊檢查文同珢的電費和水費，也早就知道她的職業，租的房子還很剛好就在朴涎鎮（林智妍 飾）家裡對面，像是神一樣的存在，默默地幫助文同珢。這也讓不少觀眾猜測房東奶奶可能是尹昭熙或是其他受害者的家屬，感覺第二季戲份應該會不少！

《黑暗榮耀》第二季確定於3月10日上線，先公開的預告是文同珢寫給朴涎鎮的最後一封信，並穿插許多尚未公開的劇情畫面，看完真的....好想快點看到啊！

（延伸閱讀：《黑暗榮耀》第2部公開特別預告，近2分鐘影片埋下超多伏筆！「涎鎮吶，這是我給妳的最後一封信」）

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