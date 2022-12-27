宋仲基女友Katy Saunders被挖「有10歲女兒」，10年來挺孕肚、帶孩子照片都被翻出

又要佩服一次韓國網友與媒體了～

宋仲基昨（26）日早晨認愛英國女友，下午就有韓國網友找出女友為曾任演員的Katy Saunders（凱特桑德斯，全名Katy Louise Saunders），今日甚至傳出女友已有10歲女兒。



昨日宋仲基認愛消息一出，有韓國網友爆料曾在婦產科看見宋仲基陪同女友看診，但經紀公司並未證實、認為屬藝人私事不便說明。沒想到今（27）日又有女友懷孕的消息不脛而走，不過是10年前的事，Katy Saunders 10年前疑似挺孕肚的照片在韓國媒體間傳播開來。

據‎《OSEN》、‎《STARNEWS》‎等韓媒報導，Katy Saunders 2012年曾在義大利羅馬參加活動被拍下挺著肚子的照片，由於隔年肚子便消失，使人懷疑Katy Saunders就是懷有身孕。隨著疑為孕肚照的照片傳開，韓國網友跟著翻出了更多Katy Saunders帶小孩的照片，指照片中的小孩就是Katy Saunders女兒。

越來越多網友得知Katy Saunders可能有女兒，有人表示驚訝，但也有人覺得宋仲基幸福就好。

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