別人研究如何耍帥，他研究如何「摔倒」！《浪漫速成班》鄭敬淏為戲多次與地板「親密接觸」

片場超歡樂！難怪《浪漫速成班》輕鬆又好笑，忍不住一集接一集。

tvN週末劇《浪漫速成班》由《海岸村恰恰恰》柳濟元導演與《結過一次了》楊熙勝編劇攜手打造，描述南行善（全道嬿 飾）為幫助女兒擠進明星講師崔直說（鄭敬淏 飾）的課堂，意外因競爭無比的大考糾纏在一起，展開一場有笑有淚的浪漫愛情故事。最新一集（第6集）收視率來到10.9%，後勢看漲、令人期待。

其中，鄭敬淏飾演的明星講師「崔直說」，獲得不少觀眾喜愛，網友們表示：「‎刷新柔弱男主巔峰‎。」但「紙片人」鄭敬淏曾有一段‎較為圓潤的時期‎：初中的他為了不被小區哥哥們欺負，於是加入摔跤部。有時候一天得吃上10頓飯，讓他體重一度飆至90公斤。後來在高中加入足球隊，花了三年的時間才減重成功。







帶著「柔弱男主」的人物設定，鄭敬淏有不少戲份與地板「親密接觸」。在第1至2集的花絮裡，可以看到崔直說與南家姊弟搶手機的彩排畫面。行善輕輕一推，直說便倒下了。但為了後續劇情發展，鄭敬淏認為自己要「摔得遠一點」，呈現出來的效果也相當不錯。









而第5至6集的花絮中，直說看到行善在便利商店外面獨酌，放心不下的他於是坐下來、陪她喝！最後把自己給喝倒了XD鄭敬淏為此和導演討論如何「摔倒」，有往旁邊倒，也有往前倒，真的是很努力研究耶～









接著是行善帶著酒醉的直說回家的畫面──崔直說又倒下了！拍攝當時，鄭敬淏的屁股底下有塊白色毛巾，劇組都在調整怎麼讓毛巾不要出現在鏡頭上。鄭敬淏表示：「乾脆拿開（毛巾）好了」，但全道嬿怕他著涼、直說：「不行、不行」。幸好最後有好好地把這場「醉倒戲」給拍攝完成～

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