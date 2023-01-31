怪我們入戲太深！鄭知蘇＆辛叡恩合影姿勢很親密，韓網友：為什麼看著那麼可怕XD

戲裡是仇家，戲外是摟著拍照的好友關係。

《黑暗榮耀》在Netflix上線後大火，飾演女主角文同珢（宋慧喬 ）飾高中時期的鄭知蘇在個人IG上曬出了自己的近況，長髮披肩的她將頭髮染成了粉色，站在測溫計前，一臉懵懂的表情。 這條文字的下方引來了戲裡的死對頭、女二號朴涎鎮（林智妍 飾）高中時期的扮演者辛叡恩的留言，問她「為什麼你的頭髮變成粉色的了？ 」鄭知蘇回復道：「最近在休息，順便換個心情，就染成粉粉的顏色」，兩人對話中都用了撒嬌、可愛的語氣，完全就是一對好閨蜜在聊天，一看關係就非常好。



雖然大家都知道電視劇是電視劇，現實是現實，可是《黑暗榮耀》拍得太好，導致觀眾們入戲太深，在大家的印象裡朴涎鎮可是害慘文同珢的罪魁禍首啊，怎麼可能做朋友（笑！）大家開玩笑一般地留言稱：「你倆關係這麼好，讓我很不適應」、「 完全無法相信你們居然會是好朋友」、「雖然你們抱在一起合影，但我為什麼心裡覺得很害怕呢」等。





더글로리...

신예은 정지소 연기대결 무한제공 pic.twitter.com/3c1KHpaLFR — 현미밥 (@eatsomeb) December 30, 2022

此外，萬眾期待的《黑暗榮耀》Part.2將於3月10日在Netflix上線。

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