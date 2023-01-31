别人研究如何耍帅，他研究如何「摔倒」！《浪漫速成班》郑敬淏为戏多次与地板「亲密接触」

片场超欢乐！难怪《浪漫速成班》轻松又好笑，忍不住一集接一集。

tvN周末剧《浪漫速成班》由《海岸村恰恰恰》柳济元导演与《结过一次了》杨熙胜编剧携手打造，描述南行善（全道嬿 饰）为帮助女儿挤进明星讲师崔直说（郑敬淏 饰）的课堂，意外因竞争无比的大考纠缠在一起，展开一场有笑有泪的浪漫爱情故事。最新一集（第6集）收视率来到10.9%，后势看涨、令人期待。

其中，郑敬淏饰演的明星讲师「崔直说」，获得不少观众喜爱，网友们表示：「‎刷新柔弱男主巅峰‎。」但「纸片人」郑敬淏曾有一段‎较为圆润的时期‎：初中的他为了不被小区哥哥们欺负，於是加入摔跤部。有时候一天得吃上10顿饭，让他体重一度飙至90公斤。后来在高中加入足球队，花了三年的时间才减重成功。







带著「柔弱男主」的人物设定，郑敬淏有不少戏份与地板「亲密接触」。在第1至2集的花絮里，可以看到崔直说与南家姊弟抢手机的彩排画面。行善轻轻一推，直说便倒下了。但为了后续剧情发展，郑敬淏认为自己要「摔得远一点」，呈现出来的效果也相当不错。









而第5至6集的花絮中，直说看到行善在便利商店外面独酌，放心不下的他於是坐下来、陪她喝！最后把自己给喝倒了XD郑敬淏为此和导演讨论如何「摔倒」，有往旁边倒，也有往前倒，真的是很努力研究耶～









接著是行善带著酒醉的直说回家的画面――崔直说又倒下了！拍摄当时，郑敬淏的屁股底下有块白色毛巾，剧组都在调整怎么让毛巾不要出现在镜头上。郑敬淏表示：「干脆拿开（毛巾）好了」，但全道嬿怕他著凉、直说：「不行、不行」。幸好最后有好好地把这场「醉倒戏」给拍摄完成～

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