《浪漫速成班》鄭敬淏又帥、又萌、易推倒！網友：「簡直是拿到女主劇本的男主」

《浪漫速成班》越追越有趣！今晚（28日）終於等到第5集～

tvN週末劇《浪漫速成班》由《海岸村恰恰恰》柳濟元導演與《結過一次了》楊熙勝編劇合作打造，描述南行善（全道嬿 飾）為幫助女兒擠進明星講師崔直說（鄭敬淏 飾）的課堂，意外因競爭無比的大考糾纏在一起，展開一場有笑有淚的浪漫愛情故事。目前播至第4集，收視率來到7.5%，口碑發酵中。

其中，鄭敬淏飾演的「崔直說」獲得不少觀眾喜愛，網友們表示：「刷新嬌弱男主巔峰。」在課堂上，崔直說憑著帥氣外貌，搭配生動又幽默的講解，成為補教界高人氣的數學老師。同學們最愛看他的「招牌動作」──飛踢，似乎只要看到他這一踢，精神都來了。

但私底下的崔直說，其實沒有想像中的光鮮亮麗。因為壓力，沒辦法好好吃飯，也難以入眠。看起來有點難以親近的他，卻會在需要鼓勵的時候，對著室長表示：「你可以對我說三次嗎？」（就愛看這種反差萌哈哈哈！）





還記得第1集裡，南行善因為弟弟的手機被搶走，而「推倒」崔直說嗎？之後還被南行善抱起來「轉圈圈」、緊要關頭由南行善「專車接送」，都讓網友忍俊不住：「就是拿到女主劇本的男主啊！」、「鄭少女不是白叫的」、「這種人物設定真的可愛又討喜」等。

提到鄭敬淏牌的「嬌弱男主」，就不得不提到與金素妍合作的《為純情著迷》啦！在追看《浪漫速成班》的同時，不妨再把《為純情著迷》拿出來重溫吧～

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