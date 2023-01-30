鄭敬淏《浪漫速成班》的「柔弱」演技獲好評！減重前後差超多：曾胖到90公斤，一天要吃10餐！

鄭敬淏在《浪漫速成班》飾演數學明星講師「崔直說」一角，獲得許多觀眾的喜愛，網友們更表示：「他是最適合演柔弱美的男演員。」

劇中，南行善（全道嬿 飾）因為弟弟（吳義植 飾）的手機被搶走，直接在醫院「推倒」崔直說，甚至還被南行善抱起來轉圈圈。第5集播出中，崔直說因為喝醉在南行善家過夜隔天一早離開時卻忘了皮帶，南行善追出來要拿皮帶給他，卻被智動喜（辛載夏 飾）和金榮珠（李鳳輦 飾），崔直說直接跌坐在地 XD



「紙片人」鄭敬淏曾經也有一段較圓潤的時期！國中時期為了不被小區哥哥們的欺負（曾經被搶走書包和鞋子），他加入摔跤部。會選擇摔跤部還有另一個理由是...比起運動量比較多的其他體育部，感覺天天吃飯的摔跤部更加舒服 XD，但有時候一天得吃上10頓飯，讓他體重一度飆至90公斤，後來在高中時期加入足球隊，花了三年才減回來。



而《浪漫速成班》開播之後好評不斷，第6集收視已經到10％。秀雅（姜娜言 飾）看到海伊（盧允瑞 飾）手上有全方位管理班的題目，向媽媽（金善映 飾）告狀說善才（李彩玟 飾）給的，之後還在國家代表小菜店門口發現了崔直說。彼此越來越親近的南行善和崔直說再次面臨危機，讓人更加期待第7集播出！



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