宋仲基要當爸爸了！D社公開其妻子與岳母一同在嬰兒用品店購物的照片

今日（30日），宋仲基通過官方網站告訴粉絲們，自己即將結婚，而女友Katy Louise Saunders也懷有寶寶，兩人將共組家庭、共度餘生。

宋仲基於去年底（2022年）認愛英國女友Katy Louise Saunders‎，‎兩人在今天登記結婚，並即將迎來新生命‎。而其所屬社的相關人員向媒體透露，宋仲基與Katy Louise Saunders將舉行婚禮，但時間尚未確定。

隨後，「D社」Dispatch也公開宋仲基的新婚妻子與岳母一同逛街的照片。據報導指出，Katy隨宋仲基來到韓國，一起住在漢南洞的別墅裡。兩人不在乎周遭的視線，很自然地逛超市和旅行。宋仲基為了不讓Katy的在韓生活不便，盡了最大努力。Katy懷孕後，宋仲基也將她的父母接到韓國。而Dispatch方面在1月時，拍攝到Katy與母親一起逛嬰兒用品店。

另外，宋仲基在去年12月公開與Katy的戀情。但有網友發現，在更早的「2022 APAN Star Awards」上，以《黑道律師文森佐》獲得大賞的他，就曾‎「放閃」‎、感謝自家女友。

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