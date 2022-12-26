兩大證據直指宋仲基的女友是她！《凶宅勿近》英國女演員Katy Saunders，宋仲基典禮上曾放閃

韓國今早（26日）最大娛樂新聞正是宋仲基認愛英國女友，且態度大方毫不避諱露出女友正面照（雖然戴著口罩）。在幾小時後，已有追星帳號「입덕할래」疑似找出了宋仲基女友何人。

*前情提要：‎宋仲基曝新戀情愛上英國人！《財閥家的小兒子》劇組工作人員都認識，大方認愛‎

根據該帳號蒐集的訊息，宋仲基女友很可能是現年38歲的英國女演員Katy Saunders（凱特桑德斯，全名Katy Louise Saunders），生涯曾演過西班牙傳記電影《波奇亞》（2006）、英美愛情片《情慾三重奏》（2013）與鬼片《凶宅勿近》，不過現職英語教師。

兩大證據是，今年9月舉行的2022 APAN Star Awards上宋仲基獲得大賞，他的感言乍聽之下感謝了「Katy」、「Nara」、「Maya」和「Antes」四個人，除了Katy之外，其實Nara是宋仲基的狗狗，而Maya Antes是Katy的狗狗。第二個證據便是兩人的同框合影，可能是拍攝現場。另外有網友發布的影片中，宋仲基到海外參加某場婚禮，身旁的明顯對象是Katy Saunders，據說宋仲基是參加女友親戚婚禮。

得知宋仲基的女友是Katy Saunders，大部分網友都相當祝福且稱讚女方相當漂亮，也有網友看見宋仲基參加婚禮笑稱「根本就是文森佐」。

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