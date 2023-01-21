宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望與《財閥家的小兒子》「二伯」趙漢哲三度合作 快忘了《黑暗榮耀》裡憔悴的她吧～這才是宋慧喬正確打開方式！

電影《路奇莞》改編自長篇小說《遇見路奇莞》，講述脫北者路奇莞為獲得難民身份而來到比利時，努力在此紮根的過程中與惡緣「瑪麗」陷入愛情的故事。 預計上半年就要出國開拍啦！

據JTBC報道，女主角「瑪麗」已最終確定由崔成恩飾演。 製作公司希望尋找新面孔擔任女主角，早早就開始招募新人女演員試鏡，最後敲定崔成恩。崔成恩因在JTBC劇集《怪物》裡的出色表現被封為「怪物新人」，之後搭檔池昌旭主演《魔幻之音》，和朱智勛、朴誠雄合作的電影《Gentleman》也已在近日上映。





根據試鏡公告，瑪麗是20代韓裔女子，從小移民來到比利時，曾經是國家代表射擊運動員，因無法走出母親去世的打擊而陷入痛苦。 瑪麗是一個對未來不抱希望、即使明天死掉也無所謂的女子，與她相遇的卻是一個無論如何都想活下去的男人。



而宋仲基擔任主演的消息早在2017年就傳出，當時所屬社否認稱只是開過一次會而已，5年過後終於成為現實。



此外，趙漢哲所屬社也表示極有可能加盟該片。 趙漢哲已經和宋仲基連續合作過兩部劇《黑道律師文森佐》和《財閥家的小兒子》，上次演勾心鬥角的叔侄，不知這次會以什麼身份相見呢？ 此外，趙漢哲和崔成恩也曾在《魔幻之音》飾演父女，再次相逢讓人十分期待。



《路奇莞》目前已完成大部份選角等準備工作，預計上半年就會開拍，且有出國取景的計劃。

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