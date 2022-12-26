宋仲基曝新戀情愛上英國人！《財閥家的小兒子》劇組工作人員都認識，大方認愛

宋仲基曝新戀情愛上英國人！《財閥家的小兒子》劇組工作人員都認識，大方認愛

明星   2022年12月26日   星期一08:04   Tracy   9

（封面圖源：IG@ hi_songjoongki）

宋仲基被曝與英國女子甜蜜熱戀中。

最近宋仲基憑藉爆款劇《財閥家的小兒子》人氣再攀高峰，聖誕節當天電視劇落下帷幕，並以26.948%的高收視率刷新自身收視率紀錄，成為jtbc歷代高收視率電視劇TOP2。 電視劇剛剛完結，宋仲基就被爆出新戀情，為自己、為電視劇再添新熱度。
（圖源：VIU《財閥家的小兒子》）

據韓媒《體育朝鮮》獨家報導稱，宋仲基在去年經朋友認識了一名美貌與知性並重的英國女生，跨域國籍和語言的障礙，兩人開始談戀愛。 據悉宋仲基的新女友是圈外人，是唯一理解宋仲基作為演員的人。 而宋仲基也十分疼愛素人女友，即使拍戲，也會找間隙約會。

宋仲基並隱藏談戀愛的事實，本月7日《財閥家的小兒子》在新加坡舉辦媒體見面會時，女友就陪同前往，宋仲基將她介紹給了所有劇組工作人員。 據悉宋仲基和女友經常在家附近約會，有國外行程或官方活動時，都會在活動結束後陪女友。消息曝光後，宋仲基也第一時間做出官方回應， 通過經紀公司表示：「帶著美好的感情正在交往中，還請大家多多支持」，大方認愛。

此外，宋仲基拍攝的新電影《禍亂》即將拍攝完成，他也將無縫進組拍攝另一部作品《盧基菀》。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
  • 祝福💞
    40分前
  • 小宋要幸福喔～
    32分前
  • 安堆！！😭😭😭
    38分前
  • 恭喜，恭喜🎊一定要幸福💞💞💕
    35分前
  • YuMien Yang
    33分前
→更多留言...(4)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 宋仲基曝新戀情愛上英國人！《財閥家的小兒子》劇組工作人員都認識，大方認愛
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手