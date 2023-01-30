太陽打開妻子閔孝琳為他準備的愛心便當♥藏不住的笑眼​​​​，一臉幸福地說著：「這是充滿愛的食物」

時隔6年帶著新曲《VIBE》的太陽，作為嘉賓出演28日播出的《全知干預視角》，收視與上周相比上升1.9%，真的非常厲害啊！

新曲《VIBE》發行當天，太陽和經紀人緊張地走向第一個正式日程現場。太陽看到經紀人準備的香蕉，想起了「烤香蕉」的故事，當時在美國活動，經紀人把太陽說的「幫我買點香蕉吧」聽成「烤香蕉」，過了一個小時後，經紀人拿來烤香蕉，讓所有人大吃一驚 XD



到了午餐時間，太陽在待機室拿出妻子閔孝琳為他準備的便當，裡面有炒蔬菜、雞蛋卷、蘑菇和排成愛心形狀的草莓等。太陽說：「（她）本來經常給我做煎蛋，但因為今天是重要的日子，所以給我做了雞蛋卷，這是充滿愛的食物。」表情就像剛陷入愛情的少年一樣，讓洪賢熙都說：「太陽臉上的表情更令人感動，他有多喜歡！」



此外，太陽還沉迷於平壤冷麵，這也是因爲受到閔孝琳的影響。太陽說：「其實是我妻子是第一個推薦給我的，從那之後，每當她問我想吃什麼時，我每次都說平壤冷麵，所以我現在被禁止吃平壤冷麵，因為吃得太頻繁，我妻子現在已經厭倦了。」

《全知干預視角》公開的告中，和太陽一起度過軍隊生活的周元、高庚杓和BIGBANG成員大聲將登場。太陽更對大家說：「真的和軍隊生活沒什麼變化呢！我們這樣不行，得跟上MZ時代啊！」期待下週播出！



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