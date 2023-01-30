《學校2017》宋大輝&洪南珠再續前緣穿越80年代！張東潤&薛仁雅當年沒親《Oasis》預告就親了！

KBS今（30日）釋出新劇《Oasis》40秒預告，預告就見張東潤與薛仁雅飾演的男女主角接吻，張東潤與薛仁雅完全是再續《學校2017》前緣且彌補了當年沒有吻戲的遺憾。

《Oasis》是部以1980年代到1990年代為背景的時代劇，描述三個青春（年輕人）為了守護自己的夢想、友情，以及人生僅此一次的初戀而奮不顧身的故事，由張東潤（飾演李斗學）、薛仁雅（飾演吳正信）與秋英宇（崔哲雄 飾）主演，他們要共同表演三個青春的燦爛時光。

今日釋出的預告僅短短40秒，卻大致交代了整個故事，中學的李斗學與崔哲雄頂著黝黑臉龐，橫衝直撞的不怕被教訓，還意外認識了「銅管樂隊女神」吳正信，吳正信一個wink就讓李斗學小鹿亂撞。



閃過「我們最燦爛的那段時光」字句，遇見吳正信且和死黨崔哲一起追夢，可能是李斗學此生最幸福的時刻了。然而在發生變故、他鋃鐺入獄之後……他卻拋下這句話：「如果那時候沒有遇見你…… 我的命運會不一樣嗎？」



充滿著蕭瑟與虐戀之感，加上入獄情節，《Oasis》彷彿重見2021年同為KBS製作的《五月的青春》，《五月的青春》以1980年發生的光州民主化運動為背景，劇中黃喜太（李到晛 飾）與金明喜（高旻示 飾）的悲傷愛情故事令人難以忘懷。



雖然感傷，但預告中的吻戲可能讓許多觀眾相當興奮，因為兩位演員張東潤與薛仁雅可是繼2017年《學校2017》再合作，且再度扮演中學生，只是時空全然不同。當年的張東潤與薛仁雅扮演高中生「宋大輝」與「洪南珠」，CP組合人氣相當高，只可惜一個吻戲都沒有，如今在《Oasis》再續前緣算是彌補了《學校2017》劇迷遺憾吧！想當年張東潤與薛仁雅戲外也是很有火花呢，《Oasis》想必也會有不錯的化學反應吧？



▼回顧《學校2017》的張東潤與薛仁雅終映採訪，薛仁雅：「喜歡我嗎？」張東潤：「啊喜歡（笑）……」薛仁雅：「那就好，我滿足了！」



《Oasis》將在3月6日起以月火劇形式在KBS 2TV播出。

▼預告



▼《Oasis》3位主演新年拍攝的宣傳片，曝光了成年後的造型



另外，張東潤和薛仁雅、金世正合作過《學校2017》之後仍維持著友好關係，在各大頒獎典禮上碰頭都會閒聊幾句，近日金世正為薛仁雅送上咖啡車‎，搞笑的「順便」和張東潤打招呼，展現了三人延續至今的情誼。



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