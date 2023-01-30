宋仲基去年底（2022年）认爱英国女友，今日（30日）官宣再婚＋怀孕！

哇！恭喜宋仲基～

去年底，宋仲基认爱英国女友Katy Louise Saunders，引发关注。据了解，两人经朋友介绍并认识，经常在家附近约会。而宋仲基赴新加坡出席活动时，也将女友介绍给剧组及工作人员们，大方认爱、毫不遮掩。

엥 송중기 오늘 혼인신고했대 애도 생겼대 pic.twitter.com/uLJIo4iZMS — 51 (@pasxtta) January 30, 2023

今日（30日），宋仲基亲自通过官方网站告诉粉丝们，自己即将结婚，而女友也怀有宝宝了。宋仲基表示：「我发誓要和Katy Louise Saunders共度余生，她一直在我身边，支持我、照顾我，陪我度过宝贵时光。她有颗善良的心，热情地过著自己的生活，她是个值得尊敬且了不起的人物。感谢她，我正在成为更好的人。我们自然而然地、梦想著建立一个幸福的家庭。为了遵守彼此的约定，我们为此付出很多努力。真心感谢的是，珍贵的生命也找上我们。」

宋仲基与Katy Louise Saunders将在今日登记结婚，他也提到粉丝的支持与祝福，是自己演员生涯中最大的力量。未来作为个人、作为演员，也会带著更多责任和热情，全力以赴。

另外，宋仲基结束电视剧《财阀家的小儿子》行程后，近期确定加盟新片《路奇莞》，与《魔幻之音》崔成恩合作。

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