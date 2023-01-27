權相佑新電影《大明星多重宇宙》狂秀自己招牌動作「毛帽遮臉」求大家認出他！此動作原版本你一定要看看〜

韓流始祖權相佑在1月27日上映的新電影《大明星多重宇宙》中，飾演一位家喻戶曉的大明星朴江，突然在聖誕夜的隔天早上，發現自己突然成了兩個孩子的爸！並且從大明星變成大家只覺得面熟卻叫不出名字的無名演員，開啟了他的第二段人生。

片中權相佑一覺醒來突然發現自己從大明星變成無名演員，以前一舉手一投足都是狗仔隊跟拍的焦點，現在卻突然沒人認出甚至還有兩個小孩！為了證明自己是大明星，權相佑只好逢人就做出自己的招牌動作，也就是拉下帽子遮住自己半邊臉的樣子，但還是沒有人能認出他來，令他著急不已。



而說到這個動作可不是為這部電影而設計的，相信資深韓劇迷都知道，這是權相佑在韓劇《悲傷戀歌》中的名場面，他在滑雪場看著所愛的金喜善成了別人的女朋友，悲從中來卻還要勉強露出笑容，只好拉下毛帽遮住流淚的眼睛。



而在他早期作品《天國的階梯》中也出現過類似的橋段。在權相佑所飾演的車誠俊在自家遊樂園的溜冰場與靜書崔智友約會，靜書離開後他卻帶著紅色的毛帽流下淚來，同樣的拉著帽子遮住自己的眼睛。而這一段落在電視劇《愛的迫降》當中請來崔智友特別演出時，也重現了這個段落，令人會心一笑。(此段影片可從6:00處開始觀賞)



想知道權相佑在《大明星多重宇宙》用自己的招牌動作求關注的搞笑劇情嗎？最後他又該如何選擇自己的人生呢？1月27日《大明星多重宇宙》全台上映中。



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