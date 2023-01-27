权相佑新电影《大明星多重宇宙》狂秀自己招牌动作「毛帽遮脸」求大家认出他！此动作原版本你一定要看看〜

韩流始祖权相佑在1月27日上映的新电影《大明星多重宇宙》中，饰演一位家喻户晓的大明星朴江，突然在圣诞夜的隔天早上，发现自己突然成了两个孩子的爸！并且从大明星变成大家只觉得面熟却叫不出名字的无名演员，开启了他的第二段人生。

片中权相佑一觉醒来突然发现自己从大明星变成无名演员，以前一举手一投足都是狗仔队跟拍的焦点，现在却突然没人认出甚至还有两个小孩！为了证明自己是大明星，权相佑只好逢人就做出自己的招牌动作，也就是拉下帽子遮住自己半边脸的样子，但还是没有人能认出他来，令他著急不已。



而说到这个动作可不是为这部电影而设计的，相信资深韩剧迷都知道，这是权相佑在韩剧《悲伤恋歌》中的名场面，他在滑雪场看著所爱的金喜善成了别人的女朋友，悲从中来却还要勉强露出笑容，只好拉下毛帽遮住流泪的眼睛。



而在他早期作品《天国的阶梯》中也出现过类似的桥段。在权相佑所饰演的车诚俊在自家游乐园的溜冰场与静书崔智友约会，静书离开后他却带著红色的毛帽流下泪来，同样的拉著帽子遮住自己的眼睛。而这一段落在电视剧《爱的迫降》当中请来崔智友特别演出时，也重现了这个段落，令人会心一笑。(此段影片可从6:00处开始观赏)



想知道权相佑在《大明星多重宇宙》用自己的招牌动作求关注的搞笑剧情吗？最后他又该如何选择自己的人生呢？1月27日《大明星多重宇宙》全台上映中。



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