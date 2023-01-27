女團IVE完整體出演《Running Man》預告，網友感嘆：好久沒有女團可以全員出演了，不愧是大勢！

好想趕快看到這一集啊～！期待女孩們滿滿的綜藝感，都可以當她們爸媽的RM成員會如何接招呢？

SBS 熱門綜藝節目《Running Man》本週日將迎來人氣女團 IVE 的完整體出演，預告一出就引發討論，網友也感嘆：「好久沒有女團可以全員出演了，不愧是大勢！」、「女孩們真的很有綜藝感」、「RM成員們的年紀，都可以當她們的爸媽了，好期待他們的互動～」



▼最新預告：



一開頭IVE就帶來了熱門歌曲的現場表演，訪談時，劉在錫稱讚成員們好漂亮，安兪真大方站起表示大喊：「對啊。」預告中更特寫了張員瑛自信的表情～。



劉在錫還說感覺大家都是校花出身，問 Rei 學生時代是不是也如此呢？Rei 則一臉憂鬱的回他：「我沒有朋友…。」氣氛急轉直下 ，國民MC差點招架不住。



Liz 想表演「用手發出聲音」的個人技卻不太順利，HAHA 接話：「這是妳最後的機會囉。」劉在錫的訪談也遭遇了歷代級別的高難度 ，被成員們一一打敗。XD



劉在錫在遊覽車上想再度活絡氣氛，發起了「向前輩提問」的環節，想說成員們可能會有對 RM 成員們有所好奇，如果沒有就 PASS（通過），結果坐在最後一排的 Rei 默默搭話：「PASS。」全場瞬間爆笑。



此外，躲在眾人之中「無肝的兔子」究竟會是誰扮演的呢？更多有趣的內容記得鎖定本週日18:20的播出。



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