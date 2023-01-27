誰能拒絕狗狗的無辜眼神！柳演錫＋車太鉉相隔15年再合作溫馨電影《小汪汪》定檔3月1日韓國上映

溫馨喜劇電影《小汪汪（暫譯）》將於3月1日在韓上映，請來了《機智醫生生活》《愛情的理解》柳演錫以及《頭腦共助》《與神同行》車太鉉，以及一群可愛的小狗狗們一起演出。主題海報相當清新也充滿了春天氣息，令人期待。

電影《小汪汪》描述可能必須提前結束「狗主人」身份的民秀（柳演錫飾）以及自己的人生就是個危機的真國（車太鉉飾），兩兄弟為了替心愛的寵物狗狗「魯尼」找到完美管家，而親自展開面試，更展開了意想不到的旅程。



首波一次公開了兩版本的海報，柳演錫與車太鉉兩人都穿著休閒服裝以及短褲，充滿鄉下田野風情，其中一張兩人手中都各自抱著兩隻小狗狗，還露出陽光般的笑容，身邊也圍繞著許多不同種類的狗兒，另一張則是柳演錫看來有些苦惱，車太鉉則是緊握著拳頭的樣子，他們兩位與這麼多汪星人之間究竟有什麼樣的故事？



夢想著自己能擁有心中所愛以及家人的男子民秀，由演員柳演錫飾演，總是給人陽光暖男形象的他，不管在《機智醫生生活》《浪漫醫生金師傅》中飾演溫柔醫師，以及在《毒梟聖徒》《陽光先生》中嘗試不同風格的演出，到最近熱播中的《愛情的理解》飾演為愛與被愛而苦惱的銀行行員，總令人期待他的下一步。在電影《小汪汪》也將讓大家看到他的另一面。



雖然是民秀的表哥，車太鉉所飾演的真國，卻像是他的親哥哥一樣，他與民秀共同展開了一段意外的旅程，雖然表面上看起來很兩光，不過卻比任何人更重感情。車太鉉與柳演錫曾在2008年的電視劇《綜合醫院2》中合作，本次睽違15年兩人再度在大螢幕上合作，展現升級版的夢幻默契。



以親身經歷為基礎同時擔任編劇與導演的金周煥，曾執導《菜鳥警校生》呈現兩個熱血男孩蛻變為勇敢警察的故事，這一次的主角也是兩位男生，加上一群可愛的大小狗狗，相信他將再度展現出令觀眾們都能有著高度共鳴的溫馨故事。



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