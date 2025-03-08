韓國星二代中最小的創業者吧？！權相佑&孫泰英10歲小女兒收購手鍊公司：業績目標是這個數！

演員權相佑與孫泰英夫婦的女兒Riho年紀輕輕便邁出了作為CEO的第一步。

最近，孫泰英通過個人YouTube頻道《Mrs. New Jersey 孫泰英》發佈了一則近況影片，孫泰英帶著女兒Riho參觀了位於曼哈頓的自然歷史博物館。

在觀看完蝴蝶展覽後，母女倆前往餐廳用餐。 席間孫泰英的朋友問Riho：「你們的手鏈公司叫什麼？」Riho隨即用英文流暢地介紹了自己和朋友最近共同創業的小型手鏈生意。 她說道：「我們之前有一個手鏈公司，我因此認識了當時的負責人，並和她成了朋友。 她叫Karina。 但後來Krina和合夥人Cameron吵架了，Cameron退出，公司也因此解散了。 我一直想做類似的生意，所以就和朋友一起重新開始了。」



聽到這番話，孫泰英的朋友笑著說道：「這麼小就已經經歷了商業糾紛啊。」孫泰英也點頭表示理解。 隨後朋友繼續問道：「那你希望賺多少錢？」Riho回答：「我的目標是50美元。」她還認真地思考如何定價：「如果在手鏈上增加一些細節，價格可以提高到3美元。」朋友則建議：「既然還沒製作，就直接做3美元的款式吧。」



2015年出生的Riho今年剛滿10歲，已經是「小型手鏈公司」的CEO，同時還對商品定價說得頭頭是道，商業頭腦引發了廣大網友們的關注，紛紛表示：「好可愛」、「10歲就經歷了商業糾紛，哈哈哈哈哈哈」、「目標可以定高一些」等。

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