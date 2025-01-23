權相佑向影迷下跪求支持，新電影上映遇兩大強敵：宋慧喬 & EXO D.O.都敬秀

演員權相佑其實是用幽默風趣的方式表達，觀眾們也看到了他的渴望～！

由權相佑、鄭俊鎬、李伊庚、黃雨瑟惠等人主演的全新爆笑電影《大畫特務2》已在昨天正式上映，而在試映會與影迷們互動環節的影片則吸引了網友的注意。



男主角權相佑表示：「我不想對大家說，希望大家有趣地觀看了，也不想說，拜託大家推薦給周圍的人...」接著突然下跪：「我真的非常懇切，我真的好想贏《黑修女們》（宋慧喬新片）跟《不能說的秘密》（都敬秀新片），我們真的拍得很開心，希望大家也看得很開心，我們第三季見吧！謝謝大家！」一旁的主演們也跟著下跪，請大家多多支持。

PS：第三季未定案，但先喊出來許個願，祈求第二季可以成功。



另一場也跪求支持：

網友留言：「權相佑真的很會說話」、「下跪很嚴肅，但他表達得很幽默搞笑」、「希望電影能成功，加油！」、「我今天去看了，真的很有趣」、「天啊，太搞笑了哈哈」、「感覺他很絕望才這麼做的」、「希望電影能成功，我會支持的」

《大畫特務2》是一部動作喜劇電影，講述退休特務「金奉俊」因為網漫《暗殺要員俊》獲得成功後，連載第二季卻十分失敗、被貶為「腦補作家」，還引得全球黑幫韓國來到。與此同時，有人模仿網漫內容進行恐襲，國情院認定奉俊就是犯人。

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