業內專家評選2023最期待影視作品：馬東石《犯罪都市3》&宋慧喬《黑暗榮耀》第二部登榜首，孔劉&朴敘俊&朴寶劍排隊等回歸（下）

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最近韓國電影雜誌《CINE 21》邀請64位業內人士及專家以問卷形式探討2023年趨勢，上次介紹了最受關註的幾部電影，這次來看劇集和綜藝的部份！

2023年最受期待電影可點此回顧~

2023最受期待韓國劇集TOP 5

第一位就是最近正夯的《黑暗榮耀》！宋慧喬及「校暴5人組」演技炸裂，金銀淑編劇第一次挑戰復仇劇本也不負眾望、精彩十足，唯一缺點就是要等到3月10日次才公開第二部份啊！



第二是改編自網漫的奇幻動作劇《MOVING》，主演也是新老大咖一長串：趙寅成、韓孝周、柳承龍、金成均、車太鉉、柳承範、金希沅、李正河、高允貞、郭善英、金信祿、朴喜洵...《屍戰朝鮮2》朴仁濟擔任導演、網漫原作者擔任編劇，講述超能力父母和小孩的故事。



第三是朴敘俊、韓韶禧、魏嘏雋、金海淑等主演的生物驚悚劇《京城生物》，講述1945年春天，一對年輕男女在嚴峻的黑暗時期努力求生、對抗因貪人類欲而誕生的怪物的故事。 第一部去年10月殺青，一共10集、預計第四季度公開，第二部也已經敲定，預計2024年上線！



第四是期待已久的《D.P：逃兵追緝令》第二部！除第一季主演及導演原班人馬外，還加入池珍熙和金智賢飾演的新角色。 第二季裡丁海寅和具教煥將繼續追捕逃兵，而具參與編劇的網漫作者透露，第二季裡丁海寅會「十分辛苦、是與第一季無法比較的程度」，敬請大家期待XD



並列第五的包括《朴河景旅行記》《換乘戀愛3》《人生》《放課後戰爭活動》《SNL Korea》《惡鬼》。 《朴河景旅行記》（暫定名）由李奈映主演，講述國文老師朴河景每週六的短暫但難忘的療癒之旅，一共8集、每集25分鐘。



《換乘戀愛2》去年掀起火熱話題，第三季將在今年下半年錄製。



《人生》去年敲定由朴寶劍和IU（李知恩）擔任主演，《山茶花開時》林尚春作家擔任編劇。 朴寶劍曾在2015年客串IU主演的KBS電視劇《製作人》，去年兵役退伍，讓人對他的回歸首秀、二度合作十分期待。



《放課後戰爭活動》改編自同名網漫，講述全國學生為了在高考中獲得加分而成為傭兵、與未知物體戰鬥的故事，由金基海、申譞洙、林世美、安道奎、權恩斌、金秀謙、崔玟熙、尹鍾彬等主演。



《惡鬼》由金泰梨、吳正世、洪慶主演，講述打開門就是有惡鬼存在的另一個世界，被惡鬼纏身的女人和可以看到惡鬼的男人一起揭開圍繞五種神體的可疑死亡事件。 《Signal》、《屍戰朝鮮》、《智異山》金銀姬編劇執筆，《皇后的品格》、《VIP》李正林導演執導，預計6月通過SBS播出！



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