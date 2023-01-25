不允許你們錯過這家韓國超人氣麵包店！推出冬季草莓限定，每一口都是初戀的味道

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誰還沒有吃過聖心堂的麵包、甜點，小編會傷心的！

如果你是麵包控，來韓國一定記得去這家打卡！在韓國本土也超具人氣的麵包店-聖心堂建於1956年，從大田火車站旁的一家小店鋪開始發家，最開始賣的是饅頭，之後發展成賣麵包，經過60多年的歲月的歲月沉澱，現在已然是韓國最受歡迎的麵包店，分店也開到了首爾。 聖心堂也在2011年5月成為韓國第一家載入米其林美食指南的糕點企業，又因為2014年羅馬教皇訪韓期間，聖心堂專門為他供應麵包，加上2019年登上美食界「教母」李英子的商品清單，使得聖心堂的知名度越來越高，幾乎每天店門口都排起長龍。



聖心堂最具代表性的麵包是「油炸菠蘿包」，表皮是酥到咬一口就掉渣的酥皮，中間則是甜甜圈口感的有嚼勁的麵包，夾心是香甜的紅豆沙，三層甜蜜加在一起，無論你是碳水胃，還是碳水腦，通通都能滿足。 據說油炸鳳梨包一天能賣出2.7萬個，絕對是店裡的鎮店之寶。



除了傳統的美味麵包外，聖心堂也很懂得跟上時代的步伐，比如現在正是草莓當季的時候，聖心堂就推出了冬季特定，各種加了草莓的麵包、甜點讓人看得眼花繚亂。 草莓濃情巧克力蛋糕、草莓奶油可頌、草莓蛋撻等等，滿滿的草莓大爆發，草莓控看到直接瘋掉！當酸甜爆汁的草莓遇上鮮奶油，讓人秒戀愛。



為了這一口甜蜜，長胖0.2kg也是值得的！吃得開心，就是0熱量！！！

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