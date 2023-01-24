業內專家評選2023最期待影視作品：馬東石《犯罪都市3》&宋慧喬《黑暗榮耀》第二部登榜首，孔劉&朴敘俊&朴寶劍排隊等回歸（上）

最近韓國電影雜誌《CINE 21》邀請64位業內人士及專家以問卷形式探討2023年趨勢，包括年度最佳影視作品、值得關註的男女演員等等，其中最受期待作品名單也是大家的心聲啊！
2023最受期待韓國電影TOP 5
雖然馬東石在不久前的一次記者調查中被列為「最沒禮貌藝人」第一，但並不妨礙他主演的系列電影《犯罪都市3》成為年度最期待電影TOP1。 該片由《犯罪都市2》導演李相龍執導，馬東石、李浚赫、青木崇高、李凡秀、金珉才、全錫浩、高圭弼主演，講述怪物警察馬石道調職到廣域搜查隊和新團隊一起展開掃蕩犯罪作戰的故事。 而根據前娛記李振浩的說法，馬東石曾經和記者關係非常好，某次遭到嚴重背叛後深深受傷，才斷然與記者劃清界限，讓人深感惋惜。
並列第二的是《The Moon》和《水泥烏托邦》。 《The Moon》由薛景求、都敬秀、金喜愛主演，講述獨自一人被留在宇宙中的男人與拼死也要救回他的另一個男人的故事，是韓國第一部以探月為主題的科幻電影，由《與神同行》系列導演及編劇金容華指導。
《水泥烏托邦》是一部驚悚災難片，由李炳憲、朴敘俊、朴寶英、金度允、朴持厚聯袂主演，講述首爾在大地震中成為廢墟，生存者們開始聚集在唯一一座「皇宮公寓」的故事。 改編自網漫《愉快的孤立》第二部曲《愉快的鄰居》。
第三是金憓秀、廉晶雅、趙寅成、朴正民、高旻示、金鐘受等主演的海洋犯罪動作片《走私》，講述生活平靜的海女們被捲入走私案的故事。
並列第四的是《Wonderland》和《露梁：死亡之海》。 科幻片《Wonderland》由湯唯、孔劉、朴寶劍、裴秀智、鄭有美、崔宇植主演，講述未來人類研發出能與思念之人重逢的虛擬世界的故事。 這部片由金泰勇擔任導演，早在2020年就已殺青、原計劃2021年下半年上映，拜託今年一定要讓大家看到啊！
《露梁：死亡之海》是李舜臣三部曲的最後一部，講述李舜臣在露梁海戰中與大明一起抗擊日軍、最終英勇犧牲的故事。
最後一部就是河正宇和朱智勛主演的《綁架》，改編自1986年黎巴嫩貝魯特外交官的真實綁架案，由《失控隧道》金成勳擔任導演。
明天繼續為大家分享2023年最受業內期待劇集！
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