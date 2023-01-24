业内专家评选2023最期待影视作品：马东石《犯罪都市3》&宋慧乔《黑暗荣耀》第二部登榜首，孔刘&朴叙俊&朴宝剑排队等回归（下）

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最近韩国电影杂志《CINE 21》邀请64位业内人士及专家以问卷形式探讨2023年趋势，上次介绍了最受关注的几部电影，这次来看剧集和综艺的部份！

2023年最受期待电影可点此回顾~

2023最受期待韩国剧集TOP 5

第一位就是最近正夯的《黑暗荣耀》！宋慧乔及「校暴5人组」演技炸裂，金银淑编剧第一次挑战复仇剧本也不负众望、精彩十足，唯一缺点就是要等到3月10日次才公开第二部份啊！



第二是改编自网漫的奇幻动作剧《MOVING》，主演也是新老大咖一长串：赵寅成、韩孝周、柳承龙、金成均、车太铉、柳承范、金希沅、李正河、高允贞、郭善英、金信禄、朴喜洵...《尸战朝鲜2》朴仁济担任导演、网漫原作者担任编剧，讲述超能力父母和小孩的故事。



第三是朴叙俊、韩韶禧、魏嘏隽、金海淑等主演的生物惊悚剧《京城生物》，讲述1945年春天，一对年轻男女在严峻的黑暗时期努力求生、对抗因贪人类欲而诞生的怪物的故事。 第一部去年10月杀青，一共10集、预计第四季度公开，第二部也已经敲定，预计2024年上线！



第四是期待已久的《D.P：逃兵追缉令》第二部！除第一季主演及导演原班人马外，还加入池珍熙和金智贤饰演的新角色。 第二季里丁海寅和具教焕将继续追捕逃兵，而具参与编剧的网漫作者透露，第二季里丁海寅会「十分辛苦、是与第一季无法比较的程度」，敬请大家期待XD



并列第五的包括《朴河景旅行记》《换乘恋爱3》《人生》《放课后战争活动》《SNL Korea》《恶鬼》。 《朴河景旅行记》（暂定名）由李奈映主演，讲述国文老师朴河景每周六的短暂但难忘的疗愈之旅，一共8集、每集25分钟。



《换乘恋爱2》去年掀起火热话题，第三季将在今年下半年录制。



《人生》去年敲定由朴宝剑和IU（李知恩）担任主演，《山茶花开时》林尚春作家担任编剧。 朴宝剑曾在2015年客串IU主演的KBS电视剧《制作人》，去年兵役退伍，让人对他的回归首秀、二度合作十分期待。



《放课后战争活动》改编自同名网漫，讲述全国学生为了在高考中获得加分而成为佣兵、与未知物体战斗的故事，由金基海、申譞洙、林世美、安道奎、权恩斌、金秀谦、崔玟熙、尹钟彬等主演。



《恶鬼》由金泰梨、吴正世、洪庆主演，讲述打开门就是有恶鬼存在的另一个世界，被恶鬼缠身的女人和可以看到恶鬼的男人一起揭开围绕五种神体的可疑死亡事件。 《Signal》、《尸战朝鲜》、《智异山》金银姬编剧执笔，《皇后的品格》、《VIP》李正林导演执导，预计6月通过SBS播出！



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