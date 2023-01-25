BTS Jinｘ大廚白種元組合深受歡迎？走訪傳統市場吃美食，Jin暴風提問白種元超開心！ BTS Jimin專心錄Dior秀，被J-Hope拍下！首場時尚秀引注目，現場尖叫分貝超震撼！ 《黑暗榮耀》第2部之「特別預告」引爆話題！「蓑羅」金赫拉變金髮，「頹廢美」更令人好奇劇情發展 最愛看可以爆哭的韓劇！私心收藏8部《衣袖、擁月、耀眼》，最後一部《我的大叔》壓抑到不行～ 業內專家評選2023最期待影視作品：馬東石《犯罪都市3》&宋慧喬《黑暗榮耀》第二部登榜首，孔劉&朴敘俊&朴寶劍排隊等回歸（下） 不允許你們錯過這家韓國超人氣麵包店！推出冬季草莓限定，每一口都是初戀的味道

在特別預告裡…姐姐的眼神比第1部更加瘋狂！

由宋慧喬等主演的Netflix原創電視劇《黑暗榮耀》，自去年底（2022年）公開後，討論度居高不下。第2部確定於3月10日上線，官方於近期公開特別預告，是文同珢（宋慧喬 飾）給朴涎鎮（林智妍 飾）的「最後一封信」，並穿插許多‎尚未公開‎的劇情畫面。

在電視劇裡，有位搶眼的演員──‎金赫拉‎，她所飾演的角色為「李蓑羅」，是「惡女」朴涎鎮的好友。身為富家千金的她，嗑藥無數、過著淫亂的生活，每天的精神狀態都處在似夢非夢、即將崩潰的邊緣。而這精湛的好演技，驚艷許多觀眾。







而在特別預告裡以「金髮」亮相的金赫拉，格外搶眼。近2分鐘的影片裡佔了兩個鏡頭，眼神似乎比第1部時更加瘋狂。金赫拉其實在拍攝《黑暗榮耀》期間，就陸續分享她的金髮照，皮膚白皙的她搭配亮色系的頭髮，相當適合呢！





不只如此，金赫拉之後還將金色長髮果斷剪短，多方嘗試不同造型。不少網友留言並稱她為「赫拉歐吧」，這個造型也會出現在《黑暗榮耀》第2部嗎？讓我們拭目以待！

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