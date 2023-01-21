繼《請回答1997》、《請回答1994》後，《請回答1988》惠利、朴寶劍、柳俊烈等也聚餐了！
韓劇 2023年1月21日 星期六13:16 Hui
（封面圖源：IG@dlehdgnl、ara_go_0211；YouTube@시언's쿨畫面截圖）
《請回答》系列的劇組感情特別好～而且申元浩PD場場到！（笑）
（圖源：YouTube@시언's쿨畫面截圖）
去年底（2022年），為了慶祝tvN《請回答1997》開播10週年，徐仁國、殷志源、李施彥和 Hoya 相聚並進行「10週年紀念同學會」。李施彥希望《請回答1997》還有後續，徐仁國則提議一起做個《機智請回答結婚生活》，光想想就特別有意思！
（圖源：IG@ara_go_0211）
（圖源：IG@ara_go_0211）
不讓《請回答1997》專美於前，《請回答1994》劇組也在今年初聚餐了！以申元浩PD爲中心聚集在一起，出席演員有：高雅羅、鄭宇、柳演錫、BARO（車善玗）、閔都凞、孫浩俊和金成均等。大家的臉上堆滿笑容，氣氛特別高漲。
（圖源：IG@dlehdgnl）
（圖源：IG@dlehdgnl）
繼《請回答1997》、《請回答1994》後，粉絲們終於也看到《請回答1988》劇組團聚啦！李東輝於個人Instagram分享照片，並留言：「88 我愛你 我愛你 好想念你 知道我的心吧？ Ditto」照片中，可以看到申元浩PD，以及惠利、朴寶劍、柳俊烈、高庚杓、李東輝、崔盛元、李敏芝等演員，和樂融融的畫面也讓網友們表示：「看來春節期間要再來回溫《請回答》系列了！」
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