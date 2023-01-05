竟然已開播10年！《請回答1994》高雅拉、鄭宇、柳演錫等主演完整體相聚，大家都沒什麼變啊～

高雅羅4日在IG上傳：「#10週年#請回答1994#新年#見面#珍貴#2023年#1月4日#請回答完整體」的 Hashtag 和照片。

照片中，以申元浩PD爲中心聚集在一起的《請回答1994》出演者高雅羅、鄭宇、柳演錫、BARO（車善玗）、閔都凞、孫浩俊和金成均。而 BARO 也在 IG 寫下：「已經快10年了♥ 不管什麼時候看都很高興的我們《請回答》家人們，雖然時隔很久見面，但我們依然像那時一樣熱情高漲。」

合照一公開，也讓粉絲紛紛留言：「1994...太珍貴了」、「大發ㅠㅠㅠ嗚嗚嗚」、「我當時最喜歡的是1994」、「流下眼淚，竟然已經10年了」、「真的太好看了，最近要再來重看一次了」、「《請回答》系列真的每個劇組都是一個大家庭」、「居然10年了，只有我在變老」等等。



《請回答1994》背景設定在1994年，以徐太志和孩子們、籃球大盛宴、美國世界盃等為素材，講述從全國各地來到首爾的學生，聚集在新村合宿所發生夾雜了許多社會重要事件的故事，劇中穿插了許多該時期的經典劇情和音樂，在播出當時受到很多觀眾的喜愛。



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