《請回答1997》10週年重聚！李施彥「許願」還有後續，徐仁國提議《機智請回答結婚生活》

為了慶祝《請回答1997》開播10週年，徐仁國、殷志源、李施彥和 Hoya 也相聚進行10週年紀念同學會。

提到《請回答》電視劇如此受歡迎，當時有預想到嗎？徐仁國表示：「應該是沒人預想到。」接著他爆料：「李施彥從我們之前選角的時候，就說這電視劇要完蛋了，還對申元浩導演說『我不拍也可以，這群人來演的話，絕對會完蛋』。」由於主演大多都是歌手，李施彥：「所以申元浩導演對我說了，那你也去當歌手唄。」



回顧完名場面後，殷志源又問：「這個為什麼這麼有人氣呢？」徐仁國：「最近不是說是MZ嗎？喜歡把以前有過的復古，結合最近文化的20代。」殷志源：「那時候是20世紀嗎？」李施彥：「因為是97年，所以應該不是20世紀吧？現在是什麼世紀？」殷志源：「21世紀啊～（與你這臭小子）同音。」一直吵吵鬧鬧真的太好笑 XD



最後，李施彥還說：「雖然不可能...但或許要是有後續的話，會不會很好呢？」徐仁國也問：「《請回答1997》的後續，有的話會是什麼呢？」李施彥表示就算題目不是《請回答》，如果大家能再聚在一起的話應該會很好吧！雖然感覺並不太容易。這時...徐仁國就說：「全聚在一起！《機智請回答結婚生活》。」或許...可以聚在一起做個綜藝？像是《青春MT》那樣啊！下集申元浩PD將以特別嘉賓出演（雖然有無用的馬賽克），希望他有聽到大家的心聲啦（笑）！



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