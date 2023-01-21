少時潤娥公開大賞幕後，和秀英典禮「營業式假哭」，合照忙整理秀英：獎拿太多了 繼《請回答1997》、《請回答1994》後，《請回答1988》惠利、朴寶劍、柳俊烈等也聚餐了！ BTS Suga見BIGBANG太陽猛互誇，Suga：「沒有BIGBANG不會有BTS」引爭議，網友為Suga護航 《劉QUIZ》官方IG模仿《黑暗榮耀》名場面！劉在錫迎接「魅力人夫」鄭星一：「我準備好了，涎鎮吶」 是《戀慕》小朴恩斌也是《2521》金敏彩！崔明彬近期剛好都在兩部月火劇演主角「女兒」 [分集劇情]《愛情的理解》「妳現在幸福嗎？」柳演錫一句話動搖文佳煐！決定讓一切回到原點！（EP.9 - 10） 《黑暗榮耀》辛叡恩其實搞笑女！上節目完全沒有包袱，當年還有「被公司禁止出演綜藝」的傳聞XD 推薦闔家觀賞的11部溫馨韓劇！《我是遺物整理師、山茶花開時》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望與《財閥家的小兒子》「二伯」趙漢哲三度合作 快忘了《黑暗榮耀》裡憔悴的她吧～這才是宋慧喬正確打開方式！

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在去年憑著黑馬劇《黑話律師》，不只創下超高收視與討論熱度，在播出時就已是大家看好的熱門拿獎候選！挾著超高人氣與口碑，在年末橫掃無數獎項，而主演少女時代的成員潤娥，也正式躍升成演技派！



先前在《MBC演技大賞》典禮上，少女時代演技Line相聚在一起！成員秀英除了擔任主持，也以電視劇《請發送粉絲信》拿下「最佳演技獎」，在台上致詞時，直接cue潤娥說「呀，該哭了」潤娥也配合地假裝抹淚。輪到潤娥拿獎致詞時，秀英發現鏡頭照到自己，也不忘假哭一下，兩人營業式互動超搞笑，也引起一陣熱議。



最近潤娥更新個人YouTube，上傳vlog影片紀錄年末大賞過程。連續數套禮服美翻粉絲！除此之外在遇到惠利時，兩人也開心的大聊，被大讚超級可愛！在潤娥準備和秀英合照時，因為手上拿著好幾個獎盃，所以請大家「等她一下」，好整理出手。這時秀英迸出一句：「獎拿太多！」



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