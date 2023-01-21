少時潤娥公開大賞幕後，和秀英典禮「營業式假哭」，合照忙整理秀英：獎拿太多了
明星 2023年1月21日 星期六13:19 Lorrie
（封面圖源：Youtube@ Yoona's So Wonderful Day | 임윤아 오피셜）
最愛看少時團員互動！
在去年憑著黑馬劇《黑話律師》，不只創下超高收視與討論熱度，在播出時就已是大家看好的熱門拿獎候選！挾著超高人氣與口碑，在年末橫掃無數獎項，而主演少女時代的成員潤娥，也正式躍升成演技派！
先前在《MBC演技大賞》典禮上，少女時代演技Line相聚在一起！成員秀英除了擔任主持，也以電視劇《請發送粉絲信》拿下「最佳演技獎」，在台上致詞時，直接cue潤娥說「呀，該哭了」潤娥也配合地假裝抹淚。輪到潤娥拿獎致詞時，秀英發現鏡頭照到自己，也不忘假哭一下，兩人營業式互動超搞笑，也引起一陣熱議。
最近潤娥更新個人YouTube，上傳vlog影片紀錄年末大賞過程。連續數套禮服美翻粉絲！除此之外在遇到惠利時，兩人也開心的大聊，被大讚超級可愛！在潤娥準備和秀英合照時，因為手上拿著好幾個獎盃，所以請大家「等她一下」，好整理出手。這時秀英迸出一句：「獎拿太多！」
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