纪录片亮点整理：圭贤加入及成员数变迁、两次严重车祸但不放弃，越相处越想守护的Super Junior！

E.L.F们的眼睛还好吗?应该不少人哭肿双眼了吧~

Disney+ 已於18日公开「韩流帝王」Super Junior纪录片――《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》(共2集)。以Super Junior从2005年出道为开端,直至跨出亚洲、成为世界级艺人,背后不为人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出现在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌词中,意思为「屹立不摇之人」。队长利特不只在个人Instagram贴文表示:「稍微看了一下,因为眼泪流不停所以关掉了」,后来还更新限时动态:「请一定要看.....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ暴风呜咽...」真的会边看纪录片、边掉眼泪啊…

作为公开两天、看了两次的E.L.F兼小编,觉得有必要来「剧透」一下纪录片的「亮点」。还在犹豫要不要注册Disney+?支持正版,欧吧们才有更多资源可以运用哦!

一、圭贤加入及成员数变迁

作为第13名成员加入SUJU的圭贤,透露当时的心境,一瞬间委屈上心头、红了眼眶;而整部纪录片并没有「抹去」目前没有在活动的成员们的「痕迹」,所以观众们还可以看到韩庚、强仁、晟敏、起范的画面,一整个青春啊!(发自内心的呐喊)

二、两次严重车祸但不放弃

希澈与圭贤分别遭遇严重车祸,尤其是圭贤,可谓「从鬼门关前走一遭」。银赫与利特回忆起当时,余悸犹新。那时网路还不是很发达,他们要到别的楼层跟护理师借电脑了解外界情况。如今还能看到圭贤活跃於各式各样的活动,真的是奇迹啊!

三、越相处越想守护的Super Junior!

成员们从练习生时期到现在,经历了大大小小的事件。他们坦言,每次越遭遇难关,越燃起「要守护SUJU」的决心。他们要活动到不能活动为止,队长利特更希望:「到天堂也要继续开演唱会」,E.L.F必须追随到底吧!

已经观看纪录片的E.L.F们,不妨也来分享心得吧!回顾过去、展望未来,SUJU的历史还在继续…

