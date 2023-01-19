一波未平一波又起！《Trolley：命運交叉點》誰的「真心」才是需要被懷疑的（EP.9-10）

《Trolley：命運交叉點》第8集尾聲下了震撼彈，原來南智薰可說是金秀彬間接害死的，這也說明了南中道為何厭惡她，不過從本週第9、第10集來看，金惠調雖然悲痛，但很清楚秀彬和她當年一樣是受害者。

《Trolley：命運交叉點》第9集收視回升至4.4%躍升月火劇收視之冠，更勝同時段的《頭腦共助》以及稍早的《Missing：他們存在過2》，可惜第10集掉到3.3%直接墊底，這三檔月火劇收視可說是咬很緊、不分軒輊。觀眾目前對《Trolley：命運交叉點》的評價還是不乏「節奏太慢」、「不曉得要表達什麼」，但從收視數據上來看仍有基本盤，觀眾還是好奇劇情走向。

（以下涉及劇情）



金惠調曾要求南中道停手，不想再見醫學生墜樓事件擴大，再傷害到任何留下來的人，無論是醫學生傷害的南宮率家人，還是醫學生的家人。可惜事與願違，姜弘循議員再偷偷揭露南宮率其實是性工作者，此舉不僅打擊了南中道的選情、南宮率與奶奶的名聲，醫學生家長也再度飽受酸言酸語之苦。

金惠調當年與陳丞昊發生的事情，姜弘循也掌握了一二，不過南中道收到崔基允的爆料，拿李流新勾結姜弘循炒地皮的證據，交換了金惠調當年的事情。然而，就像他對醫學生事件所做的準備，在南宮率被爆出是性工作者後，他馬上讓人上傳被醫學生父親毆打的影片，南中道這次又要做好金惠調與陳丞昊事件被掀的準備，金惠調答應了公開，但不要在大眾前露臉。



最終，金惠調與陳丞昊的事情還是被攤在大眾眼前，金惠調被騷擾、被冠上殺人犯罪名的陰影全湧上來。不過，從下集預告顯示這只是夢，但金惠調被要求上電視、參與記者會，而金秀彬與南智薰的事情也很危險，姜弘循的輔佐官知情金秀彬的過往，可能會再拿此事反擊。



▼11集預告



回過頭來看，第9集標題是「真心」，圍繞著登場人物的「真心」，從麗貞姐要求金惠調不要相信金秀彬開始，到金惠調因南中道道歉被打繼而表明了對南中道的真心毫不懷疑，究竟誰才擁有「真心」？金秀彬曾說麗貞姐不值得信任，金秀彬好似也用那件事敲詐了她，南中道道歉被打像是故意做秀，實際上真的懷抱對醫學生家屬的一分同感與歉疚嗎？

另外，前幾集觀眾對於金惠調埋藏的秘密有很大的質疑，不解她為何身為受害者卻如此害怕，不過隨著劇情開展，觀眾越來越能理解她是因為「害怕不被信任」，由於加害者身亡、案件終止調查，沒有任何人能還給她公道，還被扭曲是說謊、背負殺人罪名。



看著她面對記者湧起陰影，觀眾心疼不已亦有所共鳴，Naver TV上表達：

「現實是不相信自己，所以才會躲起來，就像第一次去警察局一樣，金賢珠（金惠調）懦弱無力知道無法對抗，而且人們也不相信，所以躲了起來。現實事件中，不是見過無數次加害者一方與受害者一方相互角力嗎？ 在這裡，最終她為了保護朴喜洵（南中道），而朴喜洵為了自己的政治地位將金賢珠帶到檯面，那麼無力的受害者無論在哪都會被利用。」

「剛開始我也覺得怎麼會有這樣的電視劇，但想想自己應該也會自責吧，更何況加害者是死亡的話……ㅠㅠ 很難吧，從法律的尺度來看很明顯，但人心總是在邊界上游移。ㅠㅠ」

「這說明了周圍人如果自殺，帶來的心理創傷是很辛苦的。」

「加害後自殺的話會成為受害者，而受害者會被當作加害者，似乎很好的表現出了這骯髒的世界。看的時候血壓雖然會上升，但希望可以得出好的結論。加害者如果自殺會帶來更大的傷害，受罪好好生活吧！」

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞