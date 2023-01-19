首次出演固定綜藝，河正宇：「覺得和朱智勛一起會很有趣」！遭韓網友痛批：物以類聚、還想洗白形象

TVING新綜藝《用雙腳搶票》由河正宇、朱智勛、崔珉豪、呂珍九出演。

節目概念是爲了讓被困住的青春們去旅行而孤軍奮戰的「代理受苦公路旅行」。四位演員將執行多種任務，他們「受苦」越多，就可以送出更多票券（Ticket），給想去旅行的年輕人們。節目將在20日播出，今日也舉行製作發佈會。



這也是河正宇、朱智勛首次出演固定綜藝，河正宇被問到出演契機時表示：「好像無法用語言來解釋，第一次收到企劃案的時候茫然地覺得『應該很有意思』，當時想著出去旅行，當是企劃上有朱智勛的名字，覺得和智勛一起去旅行的話，肯定會很有意思。」



朱智勛則說：「接到提案的時候，首先想到的是『正宇哥應該不會做吧？』因為我們都沒有出演過固定綜藝，本來以為企劃要泡湯了。當時正在和正宇哥一起拍攝電影《綁架》，兩人互相聊天時，說『如果哥出演的話，我會出演的』，雖然和珉豪、珍九關係很好，但一想到要帶領他們，就感到負擔和害怕，但因爲有河正宇哥，所以放心地跟著來。」



不過...對於這陣容韓網友似乎不買單，還痛批：「誰都看得出來上綜藝是為了洗白」、「物以類聚...」、「怎麼不就你們倆做啊」、「演員們是最棒的，如果是愛豆的話，早就超過1000則評論」、「故意找了兩個癮君子搭配兩個踏實形象的人」，「這堂堂正正讓人感到困惑…… 天吶」、「還想洗白形象，真的有點討厭」等等。



河正宇在2020年被爆使用經紀人、弟弟的名字看病、造假就醫紀錄，且前後數次施打異丙酚（Propofol），隔年被法院判處罰金3000萬韓幣，也因為這些爭議長達2年未公開露面，去年以《毒梟聖徒》復出。朱智勛在2009年因涉嫌吸食大麻而遭拘留起訴，被判6個月有期徒刑，緩刑1年，並被勒令參加120小時社會服務，因此中斷演藝活動，在2011年11月退伍後以電影《乞丐王子》復出。



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