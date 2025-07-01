NCT DREAM將攜第五張正規專輯回歸！雙主打歌展現「最閃耀的自己」

人氣男團NCT DREAM即將以充滿活力與自信的新專輯回歸。 所屬公司宣佈，NCT DREAM將於7月14日發行第五張正規專輯《Go Back To The Future》，並提前揭曉了雙主打曲的亮點。

這次雙主打歌分別為《CHILLER》和《BTTF》。 其中《CHILLER》以獨特的trench touch為基礎，結合多樣化曲風。 經紀公司表示：「曲中帶有獨特質感與電子感的合成器聲音，還有跳脫預測的和弦進行，完美融入了自信的氛圍。」歌詞則描繪了在最強大、最閃耀的瞬間，百分之百享受自我、展現真實面貌的帥氣模樣，預告了NCT DREAM將開啟一段愉快的新篇章。

另一首主打歌《BTTF》則是一首嘻哈舞曲，名稱縮寫自「Back To The Future」。 歌曲講述搭乘時光機旅行、在未來中獲得改變命運機會的故事。



值得一提的是，這兩首歌的歌詞皆由知名作詞人Kenzie操刀，編織出緊密連結的敘事結構。 《CHILLER》同時扮演著《BTTF》的前傳與後續，帶來更強的沉浸感。SM娛樂指出：「NCT DREAM將透過這兩首歌曲展現他們的能量與自信，證明成員們在過去、現在與未來都同樣耀眼。」

這次新專輯共收錄9首歌曲，講述為了尋找最閃耀自我而踏上時間旅行的故事，其中交織著各種事件與情感，也展現了他們駕饄多樣曲風的實力。

另一方面，NCT DREAM的新專輯將於7月14日傍晚6點（韓國時間）透過各大音源平台公開。 粉絲們也相當期待他們再次帶來耳目一新的音樂舞台。



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