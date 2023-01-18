《我把社長解鎖了》蔡鍾協自揭免除兵役原因：「與癲癇對抗已經超過10年…」

年輕又充滿活力的演員蔡鍾協，接連演出《金牌救援》《來魔女食堂吧》《無法抗拒的他》《由零開始愛上你》到最近的《我把社長解鎖了》，讓觀眾們對他印象深刻，不過他最近也向大家告白一直與疾病為伍，努力克服不適。

蔡鍾協在日前ENA電視劇《我把社長解鎖了》終演後進行了訪談，1993年生的他已經29歲了，似乎是必須前往軍隊的年紀，但他也自曝因為患有癲癇症，因此被判為5級戰時勞動役。以韓國的兵役法來說，所謂戰時勞動役就是非屬於現役與補充役，但在做戰時期就必須擔任勞動召集，軍事支援等後勤業務。



蔡鍾協曾在先前訪談中提到學生時期曾經在南非居住一段時間，而他表示也是在當時高中留學期間第一次暈倒，發現了自己有癲癇的症狀，之後就時常會口中含著泡沫而暈倒，也在2018年被診斷出罹患癲癇症。在第一次體檢時其實獲得4級判定，期間內也持續服用抗癲癇藥物控制病情，希望病情好轉可入伍，蔡鍾協雖然知道公開病症可能會對自己帶來一些影響，不過男藝人是否逃避兵役這點在韓國也是相當被重視的一環，於是為了說明自己無法服役的原因，他仍選擇公開病情。



蔡鍾協陸續為大家帶來許多作品，從一開始的《金牌救援》表現就相當亮眼，也期待他繼續維持身體健康，朝演技之路邁進。

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