馬東石被評「最沒禮貌藝人」事出有因！曾把記者當兄弟、慘遭背叛傷透心，韓網友一致應援

去年底韓國「覆盆莓獎」公開記者投票選出的三名「最沒禮貌電影人」，得票最多的就是演員馬東石，因為他拒絕參加自己作品的宣傳採訪、只發自問自答的通稿，遭批「毫無專業態度」。

近日韓國娛樂記者出身的Youtuber李鎮浩（이진호）在個人頻道透露了背後原因。 其實馬東石原本對記者非常友好，不僅接受采訪十分積極，還會在記者聚餐時一起喝酒聊天、幫記者朋友咨詢煩惱，甚至開玩笑請記者掛在他手臂上，彼此之間就像朋友兄弟一般。 但2019年後，馬東石的態度突然發生一百八十度大轉變。



2019年馬東石參加坎城影展期間出席Beer Day活動，先是接受采訪，然後和記者們一起喝酒聊天。 這時有記者問馬東石打算什麼時候結婚，馬東石只當是朋友之間閒聊、沒多想就說應該是明年，完全沒第二天就被報道出去。

這件事令馬東石感到巨大的背叛感，從此對記者失去信任、徹底劃清界限。 李鎮浩認為馬東石應該很委屈：「我這麼喜歡你們、信任你們，結果卻被敲後腦勺？ 沒有信任的採訪還能有什麼意義？」



更諷刺的是，當初那位爆料記者已經離開這個行業，後來也有幾位和馬東石關係不錯的記者勸他消消氣，但馬東石的回復都是「對不起，無法接受采訪」。

李鎮浩還透露馬東石是很講情義的人，之前和馬東石有交情的記者仍然和他維持友好關係，只是那件事之後難免有些疏遠。 馬東石和記者斷交之前經常分享與藝正和的事，雖然看起來粗駭兇惡，但聊到女友卻無比溫柔，所以記者們對馬東石的評價都相當之高。 可惜這一切只到坎城影展事件為止。



李鎮浩也說明了記者對馬東石尤其不滿的原因。一方面因為馬東石一直非常積極友好，突然轉變尤其讓人難以接受; 另一方面，面對面交流是增進感情的重要管道，韓國電影界一直有演員和記者團結向心的傳統，記者被單方面切斷關係，感到失落也是在所難免。

韓網友看後紛紛為馬東石應援：「完全理解馬東石，一定是被背叛得太心痛了」、「確實是馬東石會做的事」、「馬東石加油」、「藝正和上輩子救了國家嗎，羨慕」、「垃圾記者還算是人嗎」、「報道資料都發給各家媒體、只是不出席採訪而已，至於被罵成那樣嗎？」 、「不給拍照、不讓採訪就會被記者打為大逆罪人kk」、「藝人們也匿名投票最糟糕記者吧」。



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