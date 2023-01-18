《我把社长解锁了》蔡钟协自揭免除兵役原因：「与癫痫对抗已经超过10年…」

年轻又充满活力的演员蔡钟协，接连演出《金牌救援》《来魔女食堂吧》《无法抗拒的他》《由零开始爱上你》到最近的《我把社长解锁了》，让观众们对他印象深刻，不过他最近也向大家告白一直与疾病为伍，努力克服不适。

蔡钟协在日前ENA电视剧《我把社长解锁了》终演后进行了访谈，1993年生的他已经29岁了，似乎是必须前往军队的年纪，但他也自曝因为患有癫痫症，因此被判为5级战时劳动役。以韩国的兵役法来说，所谓战时劳动役就是非属於现役与补充役，但在做战时期就必须担任劳动召集，军事支援等后勤业务。



蔡钟协曾在先前访谈中提到学生时期曾经在南非居住一段时间，而他表示也是在当时高中留学期间第一次晕倒，发现了自己有癫痫的症状，之后就时常会口中含著泡沫而晕倒，也在2018年被诊断出罹患癫痫症。在第一次体检时其实获得4级判定，期间内也持续服用抗癫痫药物控制病情，希望病情好转可入伍，蔡钟协虽然知道公开病症可能会对自己带来一些影响，不过男艺人是否逃避兵役这点在韩国也是相当被重视的一环，於是为了说明自己无法服役的原因，他仍选择公开病情。



蔡钟协陆续为大家带来许多作品，从一开始的《金牌救援》表现就相当亮眼，也期待他继续维持身体健康，朝演技之路迈进。

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