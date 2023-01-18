[分集劇情]《浪漫速成班》全道嬿征服鄭敬淏味蕾！傲嬌厭食王牌名師VS為家人放棄自我的女社長！（EP.1 - 2）

[有雷]《浪漫速成班》熱鬧開播！明星數學老師「崔直說」擁有自己的研究室與團隊，補習街與公車上處處印滿了他帥氣的海報，人氣堪稱補教界BTS！而小菜專門店的女社長「南行善」為家人拋開了自己的未來，兩人到底有什麼交集呢？

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《浪漫速成班》自上週開播以來討論度超高，不管是鄭敬淏的生動演技，以及全道嬿與他相差10歲的搭配組合，都讓人覺得相當新鮮。而兩人都有著心痛的過往，前兩集的敘事直接交代了兩人現在與過往的交集。滿街上都能看到的帥氣臉孔，甚至還為補習班拍攝宣傳影片的數學王牌講師崔直說（鄭敬淏飾），只要一開口講解數學就能打趴其他老師，超強實力也受到許多女學生的愛戴，下課時紛紛拿著禮物衝向他，甚至還有私生飯跟到家裡！



不過崔直說有些問題，就是有進食障礙跟過往幻覺糾纏，每天只喝咖啡一進食就會反胃，腦中也不斷有一位女學生的幻影出現，讓他吃不飽也睡不好，他憑藉著對教學的熱忱，仍然在工作上表現相當優秀，只要報名時期一定引發家長們大排長龍為孩子爭取名額與前排座位。



經營「國家代表小菜店」的女社長南行善（全道嬿飾），照顧著有輕微亞斯伯格症的弟弟，還有就讀高中的「假女兒」。雖然她曾是手球的國家代表隊選手，但卻突然因為姐姐丟下了一個女兒海伊，以及母親的驟逝，讓她放棄了自己的夢想而只為家人而活。陪她一路走來的還有昔日隊友榮珠（李鳳輦飾），成了店內的得力助手。



某天南行善的弟弟突然病倒入院，崔直說也因為身體不適加上私生飯問題停課並入院治療，行善的弟弟最熱愛的就是獅子與老虎，看見了崔直說的衣服背後有一隻美麗老虎圖案，便用手機拍了下來，引發敏感的崔老師不滿而爆發衝突，崔直說搶走了弟弟的手機而行善在後追趕，導致手機破損而崔直說趁亂逃離了現場。



崔直說回家後吃了助理所買的便當，熟悉的味道讓他眼眶泛淚，原來他努力苦讀時有一位總是照顧他飲食的小吃店阿姨，經歷了喪父之痛阿姨仍熱情招呼著他吃飯，原來這位阿姨就是南行善的母親，也怪不得他吃了這家便當會召喚出記憶中熟悉的味道。於是他打算每天到這家店報到，卻發現這家店的老闆娘就是被他摔壞手機的人，他只好每天帶著墨鏡喬裝前往。



他默默買了一支最新型手機送給南行善，但旁人卻誤以為他對南社長有好感…南行善雖然沒結婚卻當了姪女的媽媽，也跟一般媽媽一樣為了她的升學而開始收集資訊，更努力排隊，成功幫她報名了崔直說的課程！南行善在店內把手機歸還給崔直說，眼尖的弟弟發現了墨鏡後的他，正在爭執時玻璃卻遭人打破！到底是誰呢？



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