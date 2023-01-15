《酒都女》鄭恩地7年前照顧過「五福老闆」金正民的兒子！劇裡照顧寶寶又想起當年了～

《酒鬼都市女人們》目前播至第2季，有人知道「姜芝久」鄭恩地與「五福酒館老闆」金正民7年前有過一段緣分嗎？鄭恩地替金正民照顧過孩子呢！

回顧7年前2014年一檔育兒節目《Oh! My Baby》，鄭恩地身為Apink一員，曾和隊友朴初瓏、尹普美、與金南珠前去做客，和金正民夫婦的小兒子金覃律（或譯金丹律）相處並照顧他。四個少女與一個寶寶的互動融化不少觀眾，都分不清楚可愛的到底是Apink還是覃律了。



沒想到6年後2020年在《酒鬼都市女人們》第一季中，鄭恩地有緣和「覃律的爸」金正民再合作，變成了酒館常客與酒館老闆的關係，而今年播出的第2季內容，鄭恩地湊巧又照顧起一個寶寶，不過「畫風」就沒有那麼療癒了XD。



鄭恩地再次顧起寶寶，不禁讓人回想當年的《Oh My Baby》啊！但情況確實大相逕庭，鄭恩地當年很受覃律喜歡，被節目稱作「王媽媽」，覃律最後也選鄭恩地當他的最愛！《酒都女2》裡，也許因為寶寶年紀更小了，超難哄導致鄭恩地頭痛不已。



▼回顧當年Apink顧覃律





▼隔年新年，覃律還和Apink視訊拜年呢！



▼‎覃律去年和爸爸媽媽登場《我家的熊孩子》，網友相當欣慰：「覃律長那麼大了啊！」金正民平時在IG也會分享和兒子覃律的日常



▼沒想到多年後鄭恩地再顧起寶寶，就沒那麼得心應手了



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