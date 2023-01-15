本月少女又有4位成員解約，五去七留恐面臨解散！敗訴成員透露受挫心境：會繼續努力出走

現在本月少女已有5人脫離所屬社、尚餘7人仍被合約束縛，希望被「困住」的成員們也能早日脫離黑心公司啊！

本月少女成員Chuu去年11月26日突然被所屬社踢出組合，兩天後9位成員一起向公司提出解約訴訟。 本月13日，首爾北部地方法院判定其中4位成員勝訴、與所屬社脫離關係，但另外5名成員暫且敗訴。

本次成功解約的成員包括姬振、Kim Lip、眞率、Choerry，未能解約的成員為夏瑟、汝眞、Yves、Olivia Hye、Go Won。 賢眞和ViVi沒有參與起訴。



據悉，前4位成員一直維持著和Chuu一樣的合約條件，另外5名成員則曾在一兩年前修改部份合約條款，法院認為修改後的內容沒有欠妥當到必須解約的程度。



此前Chuu曾透露，和公司的收益分成比例是3對7（Chuu為3），演藝活動費用的負擔則是5對5，最終結算時得到的竟是負數。 Chuu第一個對公司提出解約訴訟，部份勝訴後疑似被公司冷凍，2022年舉辦本月少女全球巡演時都把她排除在外。



9位成員原本希望一起解約，現在只有4人成功出逃，令組合陷入分裂危機，公司強行制定的1月初回歸計劃也早已泡湯。 未能解約的幾位成員昨天通過聊天app表示會繼續努力訴訟，語氣懇切令人淚目。

Yves：「很抱歉這期間沒能和大家分享近況。 每天都心情痛苦，胸口就像壓了輛卡車一樣，無法入睡。 雖然不知要花多久、經歷多少痛苦，但我會竭盡全力。 愛你們。 請相信我們。」

夏瑟：「我會為成員們、為自己努力到最後一刻，請為我們應援。」 汝眞：「從小到現在度過了難以忍受的辛苦時間，打官司很可怕也很累，但因為Orbit（官方粉絲名）而找到了勇氣。 只要Orbit在身邊，即使再次害怕也能夠鼓起勇氣。」

本月少女2018年以12人形式出道，去年11月公司稱Chuu霸凌工作人員將她退團，但部份工作人員反而為Chuu說話。 爭議尚未結束時，公司強行安排1月初11人回歸，不久又以「成員們的各種擔憂未能解決」為由無限延期回歸。 目前公司尚未對4名成員的解約勝訴做出公開回應。



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