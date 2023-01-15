《酒都女》郑恩地7年前照顾过「五福老板」金正民的儿子！剧里照顾宝宝又想起当年了～

《酒鬼都市女人们》目前播至第2季，有人知道「姜芝久」郑恩地与「五福酒馆老板」金正民7年前有过一段缘分吗？郑恩地替金正民照顾过孩子呢！

回顾7年前2014年一档育儿节目《Oh! My Baby》，郑恩地身为Apink一员，曾和队友朴初珑、尹普美、与金南珠前去做客，和金正民夫妇的小儿子金覃律（或译金丹律）相处并照顾他。四个少女与一个宝宝的互动融化不少观众，都分不清楚可爱的到底是Apink还是覃律了。



没想到6年后2020年在《酒鬼都市女人们》第一季中，郑恩地有缘和「覃律的爸」金正民再合作，变成了酒馆常客与酒馆老板的关系，而今年播出的第2季内容，郑恩地凑巧又照顾起一个宝宝，不过「画风」就没有那么疗愈了XD。



郑恩地再次顾起宝宝，不禁让人回想当年的《Oh My Baby》啊！但情况确实大相迳庭，郑恩地当年很受覃律喜欢，被节目称作「王妈妈」，覃律最后也选郑恩地当他的最爱！《酒都女2》里，也许因为宝宝年纪更小了，超难哄导致郑恩地头痛不已。



▼回顾当年Apink顾覃律





▼隔年新年，覃律还和Apink视讯拜年呢！



▼‎覃律去年和爸爸妈妈登场《我家的熊孩子》，网友相当欣慰：「覃律长那么大了啊！」金正民平时在IG也会分享和儿子覃律的日常



▼没想到多年后郑恩地再顾起宝宝，就没那么得心应手了



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