《我家的熊孩子》希澈拿出金正民卡帶如數家珍，連金正民妻兒都贊同模仿功力

希澈與偶像金正民7日才在《認識的哥哥》同框（EP.292），想不到隔日播出的《我家的熊孩子》兩人又見面啦！

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希澈非常愛模仿偶像金正民，金正民就在《認識的哥哥》說希澈都會發模仿影片給他看，金正民IG上也確實常常看到希澈的身影。6月10日就有一則影片，希澈拿出家裡收藏的金正民卡帶說：「正民哥，我家還留有這個，哥的卡帶，很棒吧？」但他遺憾地向金正民表示沒有播放器。

金正民附文寫道：「#宇宙大明星_金希澈 #連我都沒有的卡帶 #保管在冰箱裡嗎 #狀態是A級啊 #悲傷的約定_金正民 #不愧是我們的大使 #棒！##1995年產 #卡式錄音帶認證 #但是沒有播放器啊」



8日播出的《我家的熊孩子》EP.253有段主題為「請回答1994：喔我的偶像」，這位原本還沒有卡帶播放器的「金正民宣傳大使」希澈，拿著一台播放器和一袋金正民的卡帶作客偶像金正民家！

他坐下來就滔滔不絕對金正民小兒子丹律說：「丹律知道爸爸是做什麼的吧？真的是大韓民國最棒的硬漢！演員界是崔民秀，歌謠界就是金正民。」拿出特地從江原道原州帶來的卡帶：「丹律，你爸爸真的曾經是大韓民國全男人在KTV（搭配沙啞聲）……這些都是名曲，是最棒的專輯。」



希澈說自己都買兩個一樣的卡帶，一個收藏一個拿來聽，才會保存如此完整，他還能在金正民面前介紹每張卡帶，連出產年代都記得，如數家珍的模樣讓金正民驚呼：「你是維基百科嗎？」



最強的在於模仿功力，希澈一模仿起金正民，金正民及妻兒，都認可！金正民突發奇想讓東律猜爸爸的聲音，東律閉著眼聆聽，雖然仍猜中爸爸的聲音，但是他後來悄悄地說：「隨便猜的……」金正民向東律欣慰的說：「像這樣有名的叔叔也是學爸爸的哥長大的啊！」



此集《我家的熊孩子》完全可以和《認識的哥哥》EP.292互相對照啊（金正民愛買保險哏也是XD）！希澈隨時隨地都能模仿，金正民與妻兒留美子、丹律也一直被逗樂，金正民更不斷表達對這位宣傳大使的感謝。金正民在節目播出後，也在IG發了一篇文謝謝希澈讓自己登上了時實熱搜。



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影片下方網友留言：「看節目的時候非常溫馨有趣，笑噴了哈哈，真粉標本哈」、「所以才說宇宙大明星希澈希澈金希澈～～～我也是希澈的忠實粉絲！！！一直都很正直的歌手金正民加油！！！」、「有這樣的後輩該多感謝啊」、「孩子看起來不知道金希澈是誰，也不關心大人世界默默的，直到金希澈開始模仿表情就變了」、「天啊，瘋了…《Oh My Baby》中出演的丹律長那麼大了？」。

（圖：《我家的熊孩子》@YouTube 레알예능 스브스 截圖）

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